https://crimea.ria.ru/20260119/delo-o-gibeli-mladentsev-v-novokuznetske---roddom-zakryli-na-90-sutok--1152489460.html
Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток
Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток
акушерского стационара Новокузнецкой городской клинической больницы, где в начале января умерли девять младенцев, приостановлена на 90 суток. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T06:51
2026-01-19T06:51
2026-01-19T06:51
кемеровская область
родильный дом
дети
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152489581_0:119:2810:1700_1920x0_80_0_0_c217d89453c39367f5635cfb505f8d6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Деятельность акушерского стационара Новокузнецкой городской клинической больницы, где в начале января умерли девять младенцев, приостановлена на 90 суток. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области в понедельник."В ходе судебного заседания установлено, что 15 января 2026 при проведении эпидемиологического расследования в отношении ГАУЗ "Новокузнецка городская клиническая больница N1 им. Г.П. Курбатова" в акушерском стационаре N1 выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что законный представитель больницы признал вину юрлица в совершении правонарушения.При этом доступ к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений будет разрешен.Как сообщалось, в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.СК и прокуратура организовали доследственную проверку. Позже региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Главный врач больницы и завотделением реанимации задержаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кемеровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152489581_194:0:2618:1818_1920x0_80_0_0_f342d3f99f386502340056db68959c5a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, родильный дом, дети, новости, происшествия
Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток
Работу новокузнецкого роддома №1 приостановили на 90 суток -решение суда
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Деятельность акушерского стационара Новокузнецкой городской клинической больницы, где в начале января умерли девять младенцев, приостановлена на 90 суток. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области в понедельник.
"В ходе судебного заседания установлено, что 15 января 2026 при проведении эпидемиологического расследования в отношении ГАУЗ "Новокузнецка городская клиническая больница N1 им. Г.П. Курбатова" в акушерском стационаре N1 выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законный представитель больницы признал вину юрлица в совершении правонарушения.
Суд признал вину в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и назначил наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара на 90 суток.
При этом доступ к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений будет разрешен.
Как сообщалось, в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
СК и прокуратура организовали доследственную проверку
. Позже региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела
по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Главный врач больницы и завотделением реанимации задержаны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.