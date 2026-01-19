https://crimea.ria.ru/20260119/delo-o-gibeli-mladentsev-v-novokuznetske---roddom-zakryli-na-90-sutok--1152489460.html

Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток

Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток - РИА Новости Крым, 19.01.2026

Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток

акушерского стационара Новокузнецкой городской клинической больницы, где в начале января умерли девять младенцев, приостановлена на 90 суток. Об этом сообщили в

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Деятельность акушерского стационара Новокузнецкой городской клинической больницы, где в начале января умерли девять младенцев, приостановлена на 90 суток. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области в понедельник."В ходе судебного заседания установлено, что 15 января 2026 при проведении эпидемиологического расследования в отношении ГАУЗ "Новокузнецка городская клиническая больница N1 им. Г.П. Курбатова" в акушерском стационаре N1 выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что законный представитель больницы признал вину юрлица в совершении правонарушения.При этом доступ к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений будет разрешен.Как сообщалось, в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.СК и прокуратура организовали доследственную проверку. Позже региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Главный врач больницы и завотделением реанимации задержаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

