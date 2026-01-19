Рейтинг@Mail.ru
Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток
Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток
акушерского стационара Новокузнецкой городской клинической больницы, где в начале января умерли девять младенцев, приостановлена на 90 суток. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Деятельность акушерского стационара Новокузнецкой городской клинической больницы, где в начале января умерли девять младенцев, приостановлена на 90 суток. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области в понедельник."В ходе судебного заседания установлено, что 15 января 2026 при проведении эпидемиологического расследования в отношении ГАУЗ "Новокузнецка городская клиническая больница N1 им. Г.П. Курбатова" в акушерском стационаре N1 выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что законный представитель больницы признал вину юрлица в совершении правонарушения.При этом доступ к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений будет разрешен.Как сообщалось, в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.СК и прокуратура организовали доследственную проверку. Позже региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Главный врач больницы и завотделением реанимации задержаны.
кемеровская область, родильный дом, дети, новости, происшествия
Дело о гибели младенцев в Новокузнецке - роддом закрыли на 90 суток

Работу новокузнецкого роддома №1 приостановили на 90 суток -решение суда

06:51 19.01.2026
 
© РИА Новости . Светлана Шереметьева-Шерстнёва / Перейти в фотобанкЗдание роддома №1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли 9 новорожденных.
Здание роддома №1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли 9 новорожденных. - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Деятельность акушерского стационара Новокузнецкой городской клинической больницы, где в начале января умерли девять младенцев, приостановлена на 90 суток. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области в понедельник.
"В ходе судебного заседания установлено, что 15 января 2026 при проведении эпидемиологического расследования в отношении ГАУЗ "Новокузнецка городская клиническая больница N1 им. Г.П. Курбатова" в акушерском стационаре N1 выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законный представитель больницы признал вину юрлица в совершении правонарушения.
Суд признал вину в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и назначил наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара на 90 суток.
При этом доступ к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений будет разрешен.
Как сообщалось, в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
СК и прокуратура организовали доследственную проверку. Позже региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Главный врач больницы и завотделением реанимации задержаны.
