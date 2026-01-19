https://crimea.ria.ru/20260119/chislo-pogibshikh-pri-avarii-s-poezdami-v-ispanii-vyroslo-do-24-1152491522.html

Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24

Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24 - РИА Новости Крым, 19.01.2026

Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24

Число погибших в результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании выросло до 24, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTVE. РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T08:48

2026-01-19T08:48

2026-01-19T08:48

испания

происшествия

поезд

новости

в мире

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152489145_0:10:3554:2009_1920x0_80_0_0_456d6062b823dceb55691e2de431bb3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Число погибших в результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании выросло до 24, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTVE.Накануне в испанской провинции Кордова сошли с рельсов и столкнулись два скоростных поезда. Изначально сообщалось о 21 погибшем, пострадали около 100 человек.По данным телеканала, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", — ему около четырех лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

испания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, происшествия, поезд, новости, в мире, железная дорога