https://crimea.ria.ru/20260119/chislo-pogibshikh-pri-avarii-s-poezdami-v-ispanii-vyroslo-do-24-1152491522.html
Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24
Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24 - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24
Число погибших в результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании выросло до 24, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTVE. РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T08:48
2026-01-19T08:48
2026-01-19T08:48
испания
происшествия
поезд
новости
в мире
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152489145_0:10:3554:2009_1920x0_80_0_0_456d6062b823dceb55691e2de431bb3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Число погибших в результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании выросло до 24, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTVE.Накануне в испанской провинции Кордова сошли с рельсов и столкнулись два скоростных поезда. Изначально сообщалось о 21 погибшем, пострадали около 100 человек.По данным телеканала, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", — ему около четырех лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
испания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152489145_432:0:3123:2018_1920x0_80_0_0_901fcc53b380e65f82babc700a50b2fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, происшествия, поезд, новости, в мире, железная дорога
Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24
Число погибших при крушении поездов в Испании увеличилось до 24
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Число погибших в результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании выросло до 24, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTVE.
Накануне в испанской провинции Кордова сошли с рельсов и столкнулись два скоростных поезда. Изначально сообщалось о 21 погибшем, пострадали около 100 человек.
"По меньшей мере 24 человека погибли и 73 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.
По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", — ему около четырех лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.