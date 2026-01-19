Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24 - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24
Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24 - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24
Число погибших в результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании выросло до 24, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTVE. РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Число погибших в результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании выросло до 24, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTVE.Накануне в испанской провинции Кордова сошли с рельсов и столкнулись два скоростных поезда. Изначально сообщалось о 21 погибшем, пострадали около 100 человек.По данным телеканала, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", — ему около четырех лет.
Число погибших при аварии с поездами в Испании выросло до 24

Число погибших при крушении поездов в Испании увеличилось до 24

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Число погибших в результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании выросло до 24, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTVE.
Накануне в испанской провинции Кордова сошли с рельсов и столкнулись два скоростных поезда. Изначально сообщалось о 21 погибшем, пострадали около 100 человек.
"По меньшей мере 24 человека погибли и 73 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.
По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", — ему около четырех лет.
