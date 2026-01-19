https://crimea.ria.ru/20260119/bez-proisshestviy-v-sevastopole-vstretili-kreschenie-pod-prismotrom-mchs-1152515781.html

Без происшествий: в Севастополе встретили Крещение под присмотром МЧС

В Севастополе завершились морские и речные Крещенские купания. Самыми массовыми стали мероприятия в колыбели православия: в Карантинной бухте на территории... РИА Новости Крым, 19.01.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152515913_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_479db3879ea789a997af4f8d0d8444fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе завершились морские и речные Крещенские купания. Самыми массовыми стали мероприятия в колыбели православия: в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического и на реке Героон в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". По информации Главного управления МЧС России по городу, омовения прошли без происшествий.На берегах были развернуты пункты обогрева, функционировали мужской и женский модули, где можно было переодеться и обсохнуть у дровяной печи, рассказали спасатели.Всего в обеспечении безопасности Крещенских купаний участвовали 75 сотрудников экстренных служб и 25 единиц техники, отметили в ведомстве.С самого начала праздничных дней Спасательная служба города и МЧС работали в усиленном режиме. Напомним, за несколько дней до Крещения водолазы обследовали дно в местах омовений. Со дна были извлечены острые металлические предметы, стекло и другие потенциально опасные объекты, способные причинить вред купающимся, напомнили в правительстве города-героя.Во время самих омовений на каждом участке дежурили спасатели в гидрокостюмах, готовых мгновенно отреагировать на любую ситуацию. Посты были оснащены всем необходимым: спасательными кругами, жилетами, носилками, аптечками и термоодеялами. Медицинские бригады находились в непосредственной близости от мест купаний, обеспечивая оперативную помощь при необходимости, подчеркнули в правительстве.Безопасность общественного порядка обеспечили казаки Окружного казачьего общества "Севастопольский казачий округ" во взаимодействии с УМВД. Они традиционно приняли участие в обеспечении порядка при проведении богослужений, крестного хода и Крещенских купаний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

