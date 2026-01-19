Рейтинг@Mail.ru
Без происшествий: в Севастополе встретили Крещение под присмотром МЧС - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260119/bez-proisshestviy-v-sevastopole-vstretili-kreschenie-pod-prismotrom-mchs-1152515781.html
Без происшествий: в Севастополе встретили Крещение под присмотром МЧС
Без происшествий: в Севастополе встретили Крещение под присмотром МЧС - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Без происшествий: в Севастополе встретили Крещение под присмотром МЧС
В Севастополе завершились морские и речные Крещенские купания. Самыми массовыми стали мероприятия в колыбели православия: в Карантинной бухте на территории... РИА Новости Крым, 19.01.2026
2026-01-19T19:10
2026-01-19T19:10
крещение
севастополь
мчс севастополя
религия
христианство
правительство севастополя
общество
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152515913_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_479db3879ea789a997af4f8d0d8444fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе завершились морские и речные Крещенские купания. Самыми массовыми стали мероприятия в колыбели православия: в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического и на реке Героон в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". По информации Главного управления МЧС России по городу, омовения прошли без происшествий.На берегах были развернуты пункты обогрева, функционировали мужской и женский модули, где можно было переодеться и обсохнуть у дровяной печи, рассказали спасатели.Всего в обеспечении безопасности Крещенских купаний участвовали 75 сотрудников экстренных служб и 25 единиц техники, отметили в ведомстве.С самого начала праздничных дней Спасательная служба города и МЧС работали в усиленном режиме. Напомним, за несколько дней до Крещения водолазы обследовали дно в местах омовений. Со дна были извлечены острые металлические предметы, стекло и другие потенциально опасные объекты, способные причинить вред купающимся, напомнили в правительстве города-героя.Во время самих омовений на каждом участке дежурили спасатели в гидрокостюмах, готовых мгновенно отреагировать на любую ситуацию. Посты были оснащены всем необходимым: спасательными кругами, жилетами, носилками, аптечками и термоодеялами. Медицинские бригады находились в непосредственной близости от мест купаний, обеспечивая оперативную помощь при необходимости, подчеркнули в правительстве.Безопасность общественного порядка обеспечили казаки Окружного казачьего общества "Севастопольский казачий округ" во взаимодействии с УМВД. Они традиционно приняли участие в обеспечении порядка при проведении богослужений, крестного хода и Крещенских купаний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260119/kak-v-krymu-otmechayut-kreschenie-gospodne-1152504202.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152515913_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ce6bbc8e4f33f485aaa7c2e6d46bbb7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крещение, севастополь, мчс севастополя, религия, христианство, правительство севастополя, общество, новости севастополя
Без происшествий: в Севастополе встретили Крещение под присмотром МЧС

Севастопольцы встретили Крещение Господне под присмотром МЧС России

19:10 19.01.2026
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюКрещение Господне в Севастополе
Крещение Господне в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе завершились морские и речные Крещенские купания. Самыми массовыми стали мероприятия в колыбели православия: в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического и на реке Героон в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". По информации Главного управления МЧС России по городу, омовения прошли без происшествий.
На берегах были развернуты пункты обогрева, функционировали мужской и женский модули, где можно было переодеться и обсохнуть у дровяной печи, рассказали спасатели.
"За безопасностью граждан на суше и на воде во всех девяти установленных местах омовений пристально следили специалисты МЧС России по Севастополю, представители других экстренных служб и волонтеры. Происшествий и нештатных ситуаций в ходе праздника не случилось", – проинформировали в МЧС.
Всего в обеспечении безопасности Крещенских купаний участвовали 75 сотрудников экстренных служб и 25 единиц техники, отметили в ведомстве.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюКрещение Господне в Севастополе
Крещение Господне в Севастополе
1 из 4
Крещение Господне в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюКрещение Господне в Севастополе
Крещение Господне в Севастополе
2 из 4
Крещение Господне в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюКрещение Господне в Севастополе
Крещение Господне в Севастополе
3 из 4
Крещение Господне в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюКрещение Господне в Севастополе
Крещение Господне в Севастополе
4 из 4
Крещение Господне в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
1 из 4
Крещение Господне в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
2 из 4
Крещение Господне в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
3 из 4
Крещение Господне в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
4 из 4
Крещение Господне в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
С самого начала праздничных дней Спасательная служба города и МЧС работали в усиленном режиме. Напомним, за несколько дней до Крещения водолазы обследовали дно в местах омовений. Со дна были извлечены острые металлические предметы, стекло и другие потенциально опасные объекты, способные причинить вред купающимся, напомнили в правительстве города-героя.
Во время самих омовений на каждом участке дежурили спасатели в гидрокостюмах, готовых мгновенно отреагировать на любую ситуацию. Посты были оснащены всем необходимым: спасательными кругами, жилетами, носилками, аптечками и термоодеялами. Медицинские бригады находились в непосредственной близости от мест купаний, обеспечивая оперативную помощь при необходимости, подчеркнули в правительстве.
Безопасность общественного порядка обеспечили казаки Окружного казачьего общества "Севастопольский казачий округ" во взаимодействии с УМВД. Они традиционно приняли участие в обеспечении порядка при проведении богослужений, крестного хода и Крещенских купаний.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крещение в Ялте
15:48Фотоленты
Как в Крыму отмечают Крещение Господне
 
КрещениеСевастопольМЧС СевастополяРелигияХристианствоПравительство СевастополяОбществоНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйства
19:10Без происшествий: в Севастополе встретили Крещение под присмотром МЧС
18:43Писатель и волонтер из Петебурга посвятила свою книгу крымчанину
18:16ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроков
17:53Как идет стройка приемного отделения экстренной помощи в Симферополе
17:3818-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали
17:11Под Симферополем пять сел остались без света
17:00Два младенца умерли и 53 в больнице – ЧП в детсаду в Иерусалиме
16:43В Крыму прощаются с митрополитом Лазарем
16:35В Севастополе продлили меморандум о сдерживании цен на социальные товары
16:26Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре: потерпевшими признаны более 30 человек
16:14Житель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого
16:04Тепло в холода: как ЖКХ Крыма справляется с морозами
15:48Как в Крыму отмечают Крещение Господне
15:38Клиенты ВТБ вернули 10 млрд через упрощенный налоговый вычет по жилью
15:28Непогода остановила паром в Севастополе
15:22Жительница Севастополя получила "условку" за 9-летнюю аферу с жильем
15:00Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
14:42Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек
14:23Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историю
Лента новостейМолния