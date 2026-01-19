Без происшествий: в Севастополе встретили Крещение под присмотром МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе завершились морские и речные Крещенские купания. Самыми массовыми стали мероприятия в колыбели православия: в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического и на реке Героон в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". По информации Главного управления МЧС России по городу, омовения прошли без происшествий.На берегах были развернуты пункты обогрева, функционировали мужской и женский модули, где можно было переодеться и обсохнуть у дровяной печи, рассказали спасатели.Всего в обеспечении безопасности Крещенских купаний участвовали 75 сотрудников экстренных служб и 25 единиц техники, отметили в ведомстве.С самого начала праздничных дней Спасательная служба города и МЧС работали в усиленном режиме. Напомним, за несколько дней до Крещения водолазы обследовали дно в местах омовений. Со дна были извлечены острые металлические предметы, стекло и другие потенциально опасные объекты, способные причинить вред купающимся, напомнили в правительстве города-героя.Во время самих омовений на каждом участке дежурили спасатели в гидрокостюмах, готовых мгновенно отреагировать на любую ситуацию. Посты были оснащены всем необходимым: спасательными кругами, жилетами, носилками, аптечками и термоодеялами. Медицинские бригады находились в непосредственной близости от мест купаний, обеспечивая оперативную помощь при необходимости, подчеркнули в правительстве.Безопасность общественного порядка обеспечили казаки Окружного казачьего общества "Севастопольский казачий округ" во взаимодействии с УМВД. Они традиционно приняли участие в обеспечении порядка при проведении богослужений, крестного хода и Крещенских купаний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе завершились морские и речные Крещенские купания. Самыми массовыми стали мероприятия в колыбели православия: в Карантинной бухте на территории Херсонеса Таврического и на реке Героон в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". По информации Главного управления МЧС России по городу, омовения прошли без происшествий.
На берегах были развернуты пункты обогрева, функционировали мужской и женский модули, где можно было переодеться и обсохнуть у дровяной печи, рассказали спасатели.
"За безопасностью граждан на суше и на воде во всех девяти установленных местах омовений пристально следили специалисты МЧС России по Севастополю, представители других экстренных служб и волонтеры. Происшествий и нештатных ситуаций в ходе праздника не случилось", – проинформировали в МЧС.
Всего в обеспечении безопасности Крещенских купаний участвовали 75 сотрудников экстренных служб и 25 единиц техники, отметили в ведомстве.
С самого начала праздничных дней Спасательная служба города и МЧС работали в усиленном режиме. Напомним, за несколько дней до Крещения водолазы обследовали дно в местах омовений. Со дна были извлечены острые металлические предметы, стекло и другие потенциально опасные объекты, способные причинить вред купающимся, напомнили в правительстве города-героя.
Во время самих омовений на каждом участке дежурили спасатели в гидрокостюмах, готовых мгновенно отреагировать на любую ситуацию. Посты были оснащены всем необходимым: спасательными кругами, жилетами, носилками, аптечками и термоодеялами. Медицинские бригады находились в непосредственной близости от мест купаний, обеспечивая оперативную помощь при необходимости, подчеркнули в правительстве.
Безопасность общественного порядка обеспечили казаки Окружного казачьего общества "Севастопольский казачий округ" во взаимодействии с УМВД. Они традиционно приняли участие в обеспечении порядка при проведении богослужений, крестного хода и Крещенских купаний.
