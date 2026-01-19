Рейтинг@Mail.ru
Авария обесточила часть Симферополя - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Авария обесточила часть Симферополя
Авария обесточила часть Симферополя - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Авария обесточила часть Симферополя
Четырнадцать улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_efd66fe0f56e27069a77f3b475b9290a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Четырнадцать улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение указанных населенных пунктов планируется в течение трех часов.Три села в Джанкойском районе Крыма утром в понедельник также обесточены вследствие аварии на сетях. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюВ "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия
Новости
Авария обесточила часть Симферополя

Авария обесточила четырнадцать улиц и переулков Симферополя

10:13 19.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Четырнадцать улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Город Симферополь. Улицы Западная, Луганская, Мраморная, Муромская, Новая, Л. Украинки, Урожайная, Харьковская, Цимлянская, Черниговская, Шахтеров, переулки Киевский, Крутой, Строителей и прилегающие к ним улицы и переулки", – перечислили в компании.
По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение указанных населенных пунктов планируется в течение трех часов.
Три села в Джанкойском районе Крыма утром в понедельник также обесточены вследствие аварии на сетях. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.
Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
В "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия
 
