Авария обесточила часть Симферополя
Авария обесточила часть Симферополя - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Авария обесточила часть Симферополя
Четырнадцать улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
2026-01-19T10:13
2026-01-19T10:13
2026-01-19T10:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Четырнадцать улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение указанных населенных пунктов планируется в течение трех часов.Три села в Джанкойском районе Крыма утром в понедельник также обесточены вследствие аварии на сетях. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюВ "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия
Авария обесточила часть Симферополя
