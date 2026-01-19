Рейтинг@Mail.ru
Армия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Армия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка
Армия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Армия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка
Российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории, сообщал ранее начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка

Российские войска освободили Павловку в Запорожской области и Новопавловку в ДНР

12:09 19.01.2026 (обновлено: 12:11 19.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. Подразделения "Днепра" в результате активных действий освободили Павловку Запорожской области", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории, сообщал ранее начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
