Армия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка

Российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории, сообщал ранее начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

