Армия РФ бьет по центрам запуска украинских БПЛА и освобождает села

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Армия России разбила места запуска вражеских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1305 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Нескучное. Противник потерял свыше 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Новоплатоновка, Богуславка, Благодатовка Харьковской области, Сосновое, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разбиты формирования противника в районах населенных пунктов Константиновка, Красноторка, Степановка, Резниковка и Бересток ДНР. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр"в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. Враг понес потери в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое ДНР, Новоподгородное и Демурино Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Цветковое, Комсомольское, Воздвижевка, Верхняя Терса и Терноватое Запорожской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Павловка Запорожской области. Бои шли в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское Херсонской области, Орехов и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих.Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности и 122 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила восемь населенных пунктовАрмия России контролирует все районы КупянскаУкраина в огне: в Одессе и Харькове повреждена критическая инфраструктура

