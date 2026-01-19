Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ бьет по центрам запуска украинских БПЛА и освобождает села - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Армия РФ бьет по центрам запуска украинских БПЛА и освобождает села
Армия РФ бьет по центрам запуска украинских БПЛА и освобождает села - РИА Новости Крым, 19.01.2026
Армия РФ бьет по центрам запуска украинских БПЛА и освобождает села
Армия России разбила места запуска вражеских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки... РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Армия России разбила места запуска вражеских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1305 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Нескучное. Противник потерял свыше 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Новоплатоновка, Богуславка, Благодатовка Харьковской области, Сосновое, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разбиты формирования противника в районах населенных пунктов Константиновка, Красноторка, Степановка, Резниковка и Бересток ДНР. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр"в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. Враг понес потери в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое ДНР, Новоподгородное и Демурино Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Цветковое, Комсомольское, Воздвижевка, Верхняя Терса и Терноватое Запорожской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Павловка Запорожской области. Бои шли в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское Херсонской области, Орехов и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих.Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности и 122 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Армия РФ бьет по центрам запуска украинских БПЛА и освобождает села

За сутки спецоперации киевский режим потерял больше 1300 боевиков по всей линии фронта

12:43 19.01.2026 (обновлено: 12:45 19.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Армия России разбила места запуска вражеских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1305 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", – сказано в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Нескучное. Противник потерял свыше 170 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Новоплатоновка, Богуславка, Благодатовка Харьковской области, Сосновое, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разбиты формирования противника в районах населенных пунктов Константиновка, Красноторка, Степановка, Резниковка и Бересток ДНР. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих.
Сводка Минобороны РФ на 19 января 2026 годаСводка Минобороны РФ на 19 января 2026 года
Подразделения группировки войск "Центр"в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. Враг понес потери в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое ДНР, Новоподгородное и Демурино Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Цветковое, Комсомольское, Воздвижевка, Верхняя Терса и Терноватое Запорожской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Павловка Запорожской области. Бои шли в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское Херсонской области, Орехов и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих.
Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности и 122 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
