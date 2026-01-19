Рейтинг@Mail.ru
21 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании - РИА Новости Крым, 19.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260119/21-chelovek-pogib-v-stolknovenii-dvukh-poezdov-v-ispanii-1152488977.html
21 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании
21 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании - РИА Новости Крым, 19.01.2026
21 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании
21 человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2026
в мире
испания
поезд
происшествия
железная дорога
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152489091_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_32e3eed2643aa8f933ae618a8bbfe533.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 21 человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RTVE.Авария произошла накануне вечером. Поезд с 317 пассажирами, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в поезд, ехавший навстречу из Мадрида в Уэльву.Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", — ему около четырех лет.Причины происшествия выясняются, однако Пуэнте заявил, что авария выглядит "крайне странной". "Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся", — сказал министр на пресс-конференции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
испания
РИА Новости Крым
в мире, испания, поезд, происшествия, железная дорога, новости
21 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании

21 человек погиб и более 100 пострадали в столкновении двух поездов в Испании

06:25 19.01.2026
 
Пострадавшие в столкновении поездов в Испании
Пострадавшие в столкновении поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Stringer
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 21 человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RTVE.
"По меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжелые, в результате схода с рельсов в воскресенье двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова", — говорится в сообщении.
Авария произошла накануне вечером. Поезд с 317 пассажирами, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в поезд, ехавший навстречу из Мадрида в Уэльву.
Спасатели работают на месте столкновения поездов в Испании
Спасатели работают на месте столкновения поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / @ibuprofeno600mg via X
Спасатели работают на месте столкновения поездов в Испании
Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.
По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", — ему около четырех лет.
Причины происшествия выясняются, однако Пуэнте заявил, что авария выглядит "крайне странной".
"Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся", — сказал министр на пресс-конференции.
В миреИспанияПоездПроисшествияЖелезная дорогаНовости
 
