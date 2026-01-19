https://crimea.ria.ru/20260119/21-chelovek-pogib-v-stolknovenii-dvukh-poezdov-v-ispanii-1152488977.html

21 человек погиб в столкновении двух поездов в Испании

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 21 человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов и столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RTVE.Авария произошла накануне вечером. Поезд с 317 пассажирами, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в поезд, ехавший навстречу из Мадрида в Уэльву.Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", — ему около четырех лет.Причины происшествия выясняются, однако Пуэнте заявил, что авария выглядит "крайне странной". "Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся", — сказал министр на пресс-конференции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

