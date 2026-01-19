Рейтинг@Mail.ru
19.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260119/20-chelovek-postradali-v-dtp-v-krymu-1152496950.html
20 человек пострадали в ДТП в Крыму
20 человек пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 19.01.2026
20 человек пострадали в ДТП в Крыму
12 аварий произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю, пострадали 20 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.
2026-01-19T11:48
2026-01-19T11:48
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152301317_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6596d3bae6799c058badeb9e09dd2279.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 12 аварий произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю, пострадали 20 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.В одном из ДТП пострадал пешеход. Кроме того, были зафиксированы 135 фактов управления авто нетрезвыми водителями, 13 из них были привлечены за нарушение повторно. За это, напомнили в ГАИ, предусмотрена уголовная ответственность.Неделей ранее три человека погибли и 12 получили травмы в авариях на дорогах Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую авариюМашина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушкаДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма
20 человек пострадали в ДТП в Крыму

ГАИ: на дорогах Крыма за неделю в 12 авариях пострадали 20 человек

11:48 19.01.2026
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Черноморском районе Крыма
ДТП в Черноморском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 12 аварий произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю, пострадали 20 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"В период с 12 по 18 января на территории Республики Крым зарегистрировано 12 ДТП, в которых 20 человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщают правоохранители.

В одном из ДТП пострадал пешеход. Кроме того, были зафиксированы 135 фактов управления авто нетрезвыми водителями, 13 из них были привлечены за нарушение повторно. За это, напомнили в ГАИ, предусмотрена уголовная ответственность.
Неделей ранее три человека погибли и 12 получили травмы в авариях на дорогах Крыма.
КрымНовости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция Крыма
 
