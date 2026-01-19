https://crimea.ria.ru/20260119/20-chelovek-postradali-v-dtp-v-krymu-1152496950.html
20 человек пострадали в ДТП в Крыму
12 аварий произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю, пострадали 20 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 12 аварий произошли на дорогах Крыма за минувшую неделю, пострадали 20 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции региона.В одном из ДТП пострадал пешеход. Кроме того, были зафиксированы 135 фактов управления авто нетрезвыми водителями, 13 из них были привлечены за нарушение повторно. За это, напомнили в ГАИ, предусмотрена уголовная ответственность.Неделей ранее три человека погибли и 12 получили травмы в авариях на дорогах Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую авариюМашина упала с моста в реку в Ростовской области - погибла девушкаДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад
