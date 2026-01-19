https://crimea.ria.ru/20260119/18-letnego-yunoshu-zarezali-iz-za-ssory-v-avtobuse-v-elektrostali-1152513067.html

18-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали

18-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали - РИА Новости Крым, 19.01.2026

18-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали

18-летнего юношу зарезали в ходе конфликта на автобусной остановке Электростали. Об этом сообщает Следком Подмосковья. РИА Новости Крым, 19.01.2026

2026-01-19T17:38

2026-01-19T17:38

2026-01-19T17:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 18-летнего юношу зарезали в ходе конфликта на автобусной остановке Электростали. Об этом сообщает Следком Подмосковья.Трагедия произошла 18 января. У группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров автобуса –19-летним молодым человеком. Дальше, уже на остановке, они подрались.Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения, запланирован ряд судебных экспертиз.По данным пресс-службы подмосковной полиции, сейчас задержаны двое фигурантов дела. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале ЯлтыУбил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемогоВ Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата

