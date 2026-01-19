https://crimea.ria.ru/20260119/18-letnego-yunoshu-zarezali-iz-za-ssory-v-avtobuse-v-elektrostali-1152513067.html
18-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 18-летнего юношу зарезали в ходе конфликта на автобусной остановке Электростали. Об этом сообщает Следком Подмосковья.Трагедия произошла 18 января. У группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров автобуса –19-летним молодым человеком. Дальше, уже на остановке, они подрались.Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения, запланирован ряд судебных экспертиз.По данным пресс-службы подмосковной полиции, сейчас задержаны двое фигурантов дела.
17:38 19.01.2026 (обновлено: 17:40 19.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 18-летнего юношу зарезали в ходе конфликта на автобусной остановке Электростали. Об этом сообщает Следком Подмосковья.
Трагедия произошла 18 января. У группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров автобуса –19-летним молодым человеком. Дальше, уже на остановке, они подрались.
"В какой-то момент 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь потерпевший скончался", – сказано в сообщении.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения, запланирован ряд судебных экспертиз.
"Подозреваемый задержан, в настоящее время он доставляется к следователю для производства следственных действий. Устанавливаются все участники конфликта, мотивы и обстоятельства произошедшего", – уточнили в СК.
По данным пресс-службы подмосковной полиции, сейчас задержаны двое фигурантов дела.
