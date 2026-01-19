Рейтинг@Mail.ru
18-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали
https://crimea.ria.ru/20260119/18-letnego-yunoshu-zarezali-iz-za-ssory-v-avtobuse-v-elektrostali-1152513067.html
18-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали
18-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали - РИА Новости Крым, 19.01.2026
18-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали
18-летнего юношу зарезали в ходе конфликта на автобусной остановке Электростали. Об этом сообщает Следком Подмосковья. РИА Новости Крым, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 18-летнего юношу зарезали в ходе конфликта на автобусной остановке Электростали. Об этом сообщает Следком Подмосковья.Трагедия произошла 18 января. У группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров автобуса –19-летним молодым человеком. Дальше, уже на остановке, они подрались.Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения, запланирован ряд судебных экспертиз.По данным пресс-службы подмосковной полиции, сейчас задержаны двое фигурантов дела. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале ЯлтыУбил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемогоВ Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата
подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, подмосковье, убийство, новости
18-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в Электростали

СК: в Электростали на автобусной остановке зарезали 18-летнего юношу

17:38 19.01.2026 (обновлено: 17:40 19.01.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. 18-летнего юношу зарезали в ходе конфликта на автобусной остановке Электростали. Об этом сообщает Следком Подмосковья.
Трагедия произошла 18 января. У группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров автобуса –19-летним молодым человеком. Дальше, уже на остановке, они подрались.

"В какой-то момент 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь потерпевший скончался", – сказано в сообщении.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения, запланирован ряд судебных экспертиз.
"Подозреваемый задержан, в настоящее время он доставляется к следователю для производства следственных действий. Устанавливаются все участники конфликта, мотивы и обстоятельства произошедшего", – уточнили в СК.
По данным пресс-службы подмосковной полиции, сейчас задержаны двое фигурантов дела.
