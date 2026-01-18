https://crimea.ria.ru/20260118/zimnyuyu-khvatku-nebesnaya-kantselyariya-ne-oslabit-pogoda-v-krymu-na-nedele-1152452758.html

Зимнюю хватку небесная канцелярия не ослабит: погода в Крыму на неделе

Зимнюю хватку небесная канцелярия не ослабит: погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 18.01.2026

Зимнюю хватку небесная канцелярия не ослабит: погода в Крыму на неделе

Температурные показатели гораздо ниже нормы отмечаются синоптиками по всей территории России, а также в Крыму. Значительный снежный покров, появившийся на...

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Температурные показатели гораздо ниже нормы отмечаются синоптиками по всей территории России, а также в Крыму. Значительный снежный покров, появившийся на полуострове после обильных снегопадов, сохранится на предстоящей неделе благодаря существенным морозам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Эхом уходящего циклона, по его прогнозу, в понедельник локально пройдет небольшой снег, а температура под утро будет -3 градуса, ночью -3…-8."Что касается дальнейшей погоды, то начиная со вторника, 20 января, на юге нашей страны инициатива будет принадлежать антициклону – области повышенного атмосферного давления", – отметил специалист.Во вторник ночью морозы окрепнут до -7…-12 градусов, днем -4…+1."Примерно то же самое, плюс-минус, в среду и в четверг, когда минимальная температура под утро будет колебаться от -5 до -10, может быть 6…11 мороза. Днем столбики термометра будут около нулевой отметки, то есть где-то от -3 до +2 градусов", – прогнозирует метеоролог.Такое "окно погоды", по мнению Евгения Тишковца, будет открыто со вторника до четверга включительно – то есть простые метеоусловия при пониженном температурном режиме.По его мнению, подобная погодная ситуация сохранится до конца текущего месяца и январь подтвердит статус самого студеного месяца в году."Вот этот экватор зимы, который мы сейчас проходим, он будет, что называется, на пике зимних возможностей с точки зрения снега и морозов", – констатировал ведущий специалист ФОБОС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

