Рейтинг@Mail.ru
Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260118/zhitelyam-ukrainy-budut-otklyuchat-svet-bolee-chem-na-16-chasov-v-sutki-1152488202.html
Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
Жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки, сообщил в воскресенье директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T23:39
2026-01-18T23:49
новости
электричество
дтэк
киев
украина
отключение электроэнергии
блэкаут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113167_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2beb798d0c326cf6da79894d641b18f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки, сообщил в воскресенье директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.По его словам, Киев сейчас живет в режиме экстренных отключений электроэнергии: ориентировочно три часа со светом, 10 – без. "Станет лучше? Пока сказать сложно", – добавил Коваленко.Жители столицы Украины сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления, сообщают украинские СМИ.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы Владимир Кличко.Жителей Киева призвали запастись пауэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и областиВ Киеве массово закрываются супермаркетыКличко призвал жителей Киева покинуть город
https://crimea.ria.ru/20260115/konflikt-zelenskogo-i-klichko-chto-proiskhodit-vo-vlasti-ukrainy-1152401718.html
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7675dc2fe742752791d5b1e516ee11e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, электричество, дтэк, киев, украина, отключение электроэнергии, блэкаут
Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки

Отключения света более чем на 16 часов в сутки ждут жителей Украины

23:39 18.01.2026 (обновлено: 23:49 18.01.2026)
 
Свеча в доме
Свеча в доме
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки, сообщил в воскресенье директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
"График вероятных отключений неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов", – цитирует сообщение Коваленко РИА Новости
По его словам, Киев сейчас живет в режиме экстренных отключений электроэнергии: ориентировочно три часа со светом, 10 – без. "Станет лучше? Пока сказать сложно", – добавил Коваленко.
Жители столицы Украины сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления, сообщают украинские СМИ.
В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Жителей Киева призвали запастись пауэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области
В Киеве массово закрываются супермаркеты
Кличко призвал жителей Киева покинуть город
Виталий Кличко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
15 января, 10:11
Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины
 
НовостиЭлектричествоДТЭККиевУкраинаОтключение электроэнергииБлэкаут
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 января
23:39Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
23:20Многоэтажка загорелась в Севастополе
22:03Последствия снегопадов в Крыму и ремонт питающей линии ЗАЭС: главное
21:47На Солнце произошла вспышка высшего класса
21:31На трассе "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост
21:16Торговые павильоны загорелись в Ялте
20:48Крещение: история, традиции и особенности праздника
20:24Архитектурный колорит Крыма: в гармонии исторического и современного
19:48Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы
19:10Как сбросить "новогодние" килограммы: советы фитнес-тренера
18:43Зимнюю хватку небесная канцелярия не ослабит: погода в Крыму на неделе
18:09Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение
17:47Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан
17:17Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов
16:43Опасное катание детей на "ватрушках" устроили в Крыму
16:16В центре Симферополя перекроют две улицы
15:57Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром
15:22Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь
Лента новостейМолния