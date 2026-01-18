Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки

https://crimea.ria.ru/20260118/zhitelyam-ukrainy-budut-otklyuchat-svet-bolee-chem-na-16-chasov-v-sutki-1152488202.html

Жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки, сообщил в воскресенье директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) РИА Новости Крым, 18.01.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113167_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2beb798d0c326cf6da79894d641b18f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки, сообщил в воскресенье директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.По его словам, Киев сейчас живет в режиме экстренных отключений электроэнергии: ориентировочно три часа со светом, 10 – без. "Станет лучше? Пока сказать сложно", – добавил Коваленко.Жители столицы Украины сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления, сообщают украинские СМИ.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы Владимир Кличко.Жителей Киева призвали запастись пауэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и областиВ Киеве массово закрываются супермаркетыКличко призвал жителей Киева покинуть город

новости, электричество, дтэк, киев, украина, отключение электроэнергии, блэкаут