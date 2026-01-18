https://crimea.ria.ru/20260118/zhitelyam-germanii-bolshe-nelzya-bolet-merts-pozhalovalsya-na-grazhdan-1152484099.html

Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан

Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан - РИА Новости Крым, 18.01.2026

Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал причиной трудностей в Германии граждан, которые берут больничные, пишет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 18.01.2026

2026-01-18T17:47

2026-01-18T17:47

2026-01-18T17:47

новости

мнения

вячеслав володин

германия

фридрих мерц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0a/1146351421_0:69:1024:645_1920x0_80_0_0_df6937aafa09ec1928828653209a5de0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал причиной трудностей в Германии граждан, которые берут больничные, пишет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Ранее Мерц пожаловался на большое количество больничных, которые берут немцы, его слова приводит издание Tagesspiegel.Глава Госдумы недоумевает: по логике Мерца, в продолжающейся рецессии экономики Германии, закрытии и банкротстве предприятий, растущей безработице, сокращении социальных пособий виноваты люди, которые между своим здоровьем и работой выбирают здоровье.Володин отметил, что о своей эффективности на посту канцлера Мерц ничего не сказал. Хотя именно вследствие его инициативных решений вместо того, чтобы расходовать средства бюджета Германии на здравоохранение и социальное обеспечение жителей ФРГ, деньги перечисляют на закупку вооружения и боеприпасов для Украины, подчеркнул председатель Госдумы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260107/merts-vydvinul-trebovanie-zelenskomu-1152228849.html

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, вячеслав володин, германия, фридрих мерц