Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал причиной трудностей в Германии граждан, которые берут больничные, пишет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал причиной трудностей в Германии граждан, которые берут больничные, пишет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Ранее Мерц пожаловался на большое количество больничных, которые берут немцы, его слова приводит издание Tagesspiegel.Глава Госдумы недоумевает: по логике Мерца, в продолжающейся рецессии экономики Германии, закрытии и банкротстве предприятий, растущей безработице, сокращении социальных пособий виноваты люди, которые между своим здоровьем и работой выбирают здоровье.Володин отметил, что о своей эффективности на посту канцлера Мерц ничего не сказал. Хотя именно вследствие его инициативных решений вместо того, чтобы расходовать средства бюджета Германии на здравоохранение и социальное обеспечение жителей ФРГ, деньги перечисляют на закупку вооружения и боеприпасов для Украины, подчеркнул председатель Госдумы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал причиной трудностей в Германии граждан, которые берут больничные, пишет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Ранее Мерц пожаловался на большое количество больничных, которые берут немцы, его слова приводит издание Tagesspiegel.
"Канцлер ФРГ Мерц нашел причину всех бед Германии. По его мнению, это – граждане ФРГ, которые слишком часто и долго болеют", – написал Володин в своем Telegram-канале.
Глава Госдумы недоумевает: по логике Мерца, в продолжающейся рецессии экономики Германии, закрытии и банкротстве предприятий, растущей безработице, сокращении социальных пособий виноваты люди, которые между своим здоровьем и работой выбирают здоровье.
Володин отметил, что о своей эффективности на посту канцлера Мерц ничего не сказал. Хотя именно вследствие его инициативных решений вместо того, чтобы расходовать средства бюджета Германии на здравоохранение и социальное обеспечение жителей ФРГ, деньги перечисляют на закупку вооружения и боеприпасов для Украины, подчеркнул председатель Госдумы.
"После заявления Мерца можно лишь посочувствовать гражданам некогда экономически успешного европейского государства с высокими социальными стандартами. С таким канцлером, как Мерц, это все дальше остается в прошлом. В настоящем и будущем жителям Германии надо думать о самовыживании и надеяться только на себя", – подытожил Володин.
