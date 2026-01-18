"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией

https://crimea.ria.ru/20260118/volim-pod-tsarya-pravoslavnogo-kak-ukraina-vossoedinilas-s-rossiey-1134268379.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. 372 года назад в Переяславле (ныне Переяслав-Хмельницкий Киевской области) прошел большой совет казаков под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого, вошедший в историю под именем Переяславской рады. По ее итогам Войско Запорожское присягнуло на верность русскому царю Алексею Михайловичу, который был казакам религиозно и культурно ближе польского короля, а подконтрольные Гетманщине земли перешли под протекторат Москвы. Это событие стало одним из ключевых эпизодов национально-освободительной борьбы запорожских казаков 1648-1654 годов и положило начало Тринадцатилетней войне Русского царства с Речью Посполитой. С советских времен Переяславская рада именуется актом воссоединения Украины с Россией, а до того ее называли воссоединением Руси.Предыстория Переяславской радыВо второй половине XIII века – XIV веке белорусские и украинские земли вошли в состав Великого княжества Литовского. В 1569 году Литва и Польша объединились в государство Речь Посполитая, под властью которого находилась наибольшая часть современной Украины – от Карпат до Полтавы и от Чернигова до Каменец-Подольского. Католические власти Речи Посполитой начали притеснять восточнославянское православное население по религиозному признаку, усилили крепостничество и налоговый гнет.Еще в XVI веке представители Малороссии отправляли в Москву письма, желая перейти под власть русского царя. В конце XVI – начале XVII века запорожские казаки, оставшиеся один на один с поляками, неоднократно поднимали восстания против властей Речи Посполитой и шляхты, однако ни одно из них не принесло окончательного успеха. Либо польские войска побеждали повстанцев, либо Варшава шла на небольшие ситуативные уступки, а затем еще больше начинала притеснять население Малороссии.Часть запорожских казаков состояла на службе у польского короля ("реестровое" казачество), получала от него жалование, продовольствие, обмундирование и оружие. По статусу они были приравнены к безгербовой шляхте, то есть низшему служилому сословию, и не имели политических прав. К 40-м годам XVII века численность реестровых казаков составляла 6 тысяч человек. Также существовали и вольные казаки, которые жили на границах Причерноморских степей за днепровскими порогами. Фактически казачество представляло собой относительно независимую силу. Между ними и польскими магнатами и шляхтой нарастали противоречия. Речи Посполитой приходилось регулярно подавлять казачьи бунты (восстания Жмайло, Федоровича, Сулимы, Павлюка) и договариваться с гетманами.С начала 30-х годов XVII века казаки, чтобы избежать произвола польско-литовской шляхты, стали поступать на службу к московскому царю и переселялись в русские пограничные города (Белгород, Валуйки, Курск, Путивль и другие). После подавления казацкого восстания под руководством гетманов Якова Острянина и Дмитрия Гуни польский сейм упразднил должность гетмана, а также выборность есаулов и полковников, а "реестровое" казачество переходило под управление назначаемого сеймом комиссара и обязывалось подавлять любые выступления против короны. Вседозволенность, террор и наглость польских панов после этого только усилились.Восстание под предводительством Богдана ХмельницкогоВ январе 1648 года вспыхнуло мощное повстанческое движение под руководством чигиринского сотника Богдана Хмельницкого. О его жизни до восстания известно мало. Наиболее распространенной является версия, что Богдан Хмельницкий происходил из шляхетского рода. Его отец Михаил служил у гетмана Станислава Жолкевского и за верную службу получил хутор Суботов, где и родился его сын Зиновий, нареченный вторым именем Богдан. Образование получил в киевской братской школе и в иезуитском коллегиуме во Львове, оставшись православным. Участвовал в польско-турецкой войне 1620-1621 годов, попал в плен, в котором провел два года, прежде чем его выкупили родственники. Активно участвовал в морских походах запорожцев на турецкие города, а также, по утверждению Летописи Самовидца, сражался в рядах польских войск в Смоленской войне Речи Посполитой с Русским царством (1632-1634 гг.).Поводом к восстанию послужило то, что польский подстароста Даниэль Чаплинский силой захватил и разграбил хутор Суботов и, по версии ряда историков, до смерти избил младшего сына Хмельницкого и увез с собой женщину по имени Гелена, с которой Богдан жил после смерти жены. Хмельницкий обратился в суд, но безрезультатно. А король Владислав IV, к которому сотник отправился за справедливостью, судя по всему, не захотел напрямую ссориться с влиятельным магнатским семейством Чаплинских и дал Богдану совет в духе: "У тебя есть сабля, саблею дело и реши".Еще в июне 1648 года Хмельницкий, понимая, что в одиночку сражаться с Польшей казаки долго не смогут (крымский хан был очень ненадежным союзником), направил письмо царю Алексею Михайловичу, в котором попросил его принять территории Войска Запорожского в подданство Русского царства. Однако государю в тот момент было не до казаков и войны с Речью Посполитой, поскольку Россию охватила серия городских восстаний. Кроме того, Москва на тот момент не была готова к войне с Польшей, которая значительно превосходила русскую армию по силам. Более того, война России с Польшей могла подтолкнуть Швецию к присоединению польского Приморья, что затруднило бы решение вопроса о выходе российского государства к Балтийскому морю.Следует также признать, что одновременно Хмельницкий писал и новому королю Речи Посполитой Яну Казимиру, которому объяснял, что казаки выступили не против него лично, а против беззакония со стороны польских магнатов и шляхты. Однако эти доводы услышаны не были.В 1649 году поляки и казаки заключили мирный договор, предполагавший создание казацкой автономии под властью Польши. Но всем было очевидно, что это временное перемирие. В 1651 году войска Речи Посполитой одержали несколько побед, был подписан новый договор, ограничивающий права казаков. В 1652 году боевые действия возобновились и шли с переменным успехом, а Хмельницкий все более настойчиво просил у русского царя установить протекторат над малороссийскими землями.Подготовка, ход и итоги Переяславской рады1 октября 1653 года в Москве собрался Земский собор, на котором было решено оказать помощь единоверцам, удовлетворить их прошение и принять Войско Запорожское в российское подданство. В декабре посол Василий Бутурлин ознакомил Хмельницкого с решением Земского собора.Для окончательного оформления перехода Войска Запорожского под руку русского царя в городе Переяславле было решено провести генеральный войсковой совет, известный сегодня как Переяславская рада. Особенность рады в том, что на ней были представлены все земли Малороссии, разделенные на военно-административные единицы (казацкие полки). Наряду с казацкой старшиной, там присутствовали рядовые казаки, мещане, купцы, духовенство, крестьяне из ближайших и отдаленных местностей.В свой речи Хмельницкий, охарактеризовав положение казацких земель, призвал выбрать "государя из четырех, которого вы хощете". В качестве "кандидатур" предлагались турецкий султан, крымский хан, польский король и московский царь. Гетман при этом напомнил, какие притеснения испытали малороссы от поляков и литовцев, а также от турок. Хмельницкий сообщил о решении Алексея Михайловича принять земли Гетманщины и заявил, что, только соединившись с Россией, малороссы найдут себе надежную защиту.Хмельницкий донес общую позицию до боярина Бутурлина, который вручил гетману от имени царя знамя и булаву, а также жалованье и подарки.На следующий день в Успенском храме состоялась процедура приведения к присяге сотников, есаулов, писарей и простых казаков.Условия и положение Левобережной Украины в составе России регламентировали так называемые "мартовские статьи" Хмельницкого, утвержденные Москвой. Они подтверждали выборность гетмана, права и вольности казацкой старшины, казаков, мещан и православного духовенства. Также определялся размер жалованья высших чинов.Решение Москвы о присоединении территорий Войска Запорожского привело к войне с Речью Посполитой. Она продолжалась 13 лет и завершилась Андрусовским перемирием 1667 года, по которому Россия получила не только Смоленск, но и контроль над Левобережной Украиной. Правый берег Днепра оставался за Варшавой. Киев был передан России только на два года, но Россия смогла удержать его за собой, что и было закреплено договором 1686 года ("Вечный мир").

