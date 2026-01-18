https://crimea.ria.ru/20260118/v-krymu-vruchili-vysshuyu-teatralnuyu-premiyu-poluostrova-zolotoy-grifon-1152475896.html
В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"
В Крыму назвали победителей Высшей театральной премии республики "Золотой Грифон". Об этом сообщает министерство культуры Крыма. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T09:33
2026-01-18T09:33
2026-01-18T09:33
театр
культура
крым
новости крыма
общество
минкульт крыма
владимир косов
татьяна манежина
александр баталин
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму назвали победителей Высшей театральной премии республики "Золотой Грифон". Об этом сообщает министерство культуры Крыма.Церемония награждения состоялась в Государственном академическом музыкальном театр Республики Крым в рамках торжества, посвященного Дню артиста, отметили в публикации.В начале мероприятия была представлена премьера короткометражного фильма "Дух театра". Этот подарок для участников премии создан силами кинематографической студии "Самоволка" и артистов музыкального театра, добавили в республиканском минкульте.Полный список победителей Высшей театральной премии Крыма "Золотой Грифон" в основных номинациях опубликован на сайте минкульта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
