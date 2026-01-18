https://crimea.ria.ru/20260118/v-krymu-vruchili-vysshuyu-teatralnuyu-premiyu-poluostrova-zolotoy-grifon-1152475896.html

В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"

В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон" - РИА Новости Крым, 18.01.2026

В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"

В Крыму назвали победителей Высшей театральной премии республики "Золотой Грифон". Об этом сообщает министерство культуры Крыма. РИА Новости Крым, 18.01.2026

2026-01-18T09:33

2026-01-18T09:33

2026-01-18T09:33

театр

культура

крым

новости крыма

общество

минкульт крыма

владимир косов

татьяна манежина

александр баталин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152475783_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_65e90ca4ebdb1645e299921b10523fd9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму назвали победителей Высшей театральной премии республики "Золотой Грифон". Об этом сообщает министерство культуры Крыма.Церемония награждения состоялась в Государственном академическом музыкальном театр Республики Крым в рамках торжества, посвященного Дню артиста, отметили в публикации.В начале мероприятия была представлена премьера короткометражного фильма "Дух театра". Этот подарок для участников премии создан силами кинематографической студии "Самоволка" и артистов музыкального театра, добавили в республиканском минкульте.Полный список победителей Высшей театральной премии Крыма "Золотой Грифон" в основных номинациях опубликован на сайте минкульта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, культура, крым, новости крыма, общество, минкульт крыма, владимир косов, татьяна манежина, александр баталин