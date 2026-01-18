Рейтинг@Mail.ru
В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон" - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260118/v-krymu-vruchili-vysshuyu-teatralnuyu-premiyu-poluostrova-zolotoy-grifon-1152475896.html
В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"
В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон" - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"
В Крыму назвали победителей Высшей театральной премии республики "Золотой Грифон". Об этом сообщает министерство культуры Крыма. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T09:33
2026-01-18T09:33
театр
культура
крым
новости крыма
общество
минкульт крыма
владимир косов
татьяна манежина
александр баталин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152475783_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_65e90ca4ebdb1645e299921b10523fd9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму назвали победителей Высшей театральной премии республики "Золотой Грифон". Об этом сообщает министерство культуры Крыма.Церемония награждения состоялась в Государственном академическом музыкальном театр Республики Крым в рамках торжества, посвященного Дню артиста, отметили в публикации.В начале мероприятия была представлена премьера короткометражного фильма "Дух театра". Этот подарок для участников премии создан силами кинематографической студии "Самоволка" и артистов музыкального театра, добавили в республиканском минкульте.Полный список победителей Высшей театральной премии Крыма "Золотой Грифон" в основных номинациях опубликован на сайте минкульта Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152475783_105:0:1726:1216_1920x0_80_0_0_f8c21e8b4f2f214f35d66fa1d2018e3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, культура, крым, новости крыма, общество, минкульт крыма, владимир косов, татьяна манежина, александр баталин
В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"

В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"

09:33 18.01.2026
 
© Министерство культуры РКНазваны победители Высшей театральной премии Крыма "Золотой Грифон"
Названы победители Высшей театральной премии Крыма Золотой Грифон
© Министерство культуры РК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму назвали победителей Высшей театральной премии республики "Золотой Грифон". Об этом сообщает министерство культуры Крыма.
Церемония награждения состоялась в Государственном академическом музыкальном театр Республики Крым в рамках торжества, посвященного Дню артиста, отметили в публикации.
В начале мероприятия была представлена премьера короткометражного фильма "Дух театра". Этот подарок для участников премии создан силами кинематографической студии "Самоволка" и артистов музыкального театра, добавили в республиканском минкульте.
"В шестой раз проходит праздник сценического искусства, где встречаются таланты, идеи и эмоции", – подчеркнул председатель Крымского регионального отделения Союза театральных деятелей России Владимир Косов.
Полный список победителей Высшей театральной премии Крыма "Золотой Грифон" в основных номинациях опубликован на сайте минкульта Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТеатрКультураКрымНовости КрымаОбществоМинкульт КрымаВладимир КосовТатьяна МанежинаАлександр Баталин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
10:42Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья
10:32Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в Беслане
10:27Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым
10:12В Крыму назвали значение Переяславской рады
10:06Крещенский сочельник - традиции праздника
09:57"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
09:33В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"
09:33Как повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог
09:22Электроснабжение в Херсонской области восстановлено - губернатор
09:10Операция "Искра": 83 года назад была прорвана блокада Ленинграда
08:51Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности
08:4263 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
08:26Целебный сон: тренд на "сонный туризм" набирает обороты в России и Крыму
07:45Ученый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове
07:01В Херсонесском монастыре пройдут богослужения в честь Крещения Господня
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 января
23:19Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
22:11На дорогах Крыма образовались снежные переметы
Лента новостейМолния