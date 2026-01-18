Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали значение Переяславской рады - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В Крыму назвали значение Переяславской рады
В Крыму назвали значение Переяславской рады - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В Крыму назвали значение Переяславской рады
Исторический пример Переяславской рады поможет осознать истоки нынешнего конфликта и приблизить к его разрешению. В Крыму оценили значение этого исторического... РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Исторический пример Переяславской рады поможет осознать истоки нынешнего конфликта и приблизить к его разрешению. В Крыму оценили значение этого исторического события."Навеки с Москвой, навеки с русским народом". Так называется одна из самых известных картин советского художника, киевлянина Михаила Ивановича Хмелько, посвященная Переяславской раде, напомнил глава Крыма."Сегодня очень сложно говорить об этой дате. Но надо помнить, что воссоединение исторической Руси было сложным, болезненным и длительным процессом. Такова настоящая, а не "глянцевая", не "прилизанная" история, в которой есть не только триумфы и фанфары, но и кровь, ненависть, обман, предательство, политические интриги… Но еще есть огромное стремление к правде, которое в конечном счете побеждает", – добавил Сергей Аксенов.Председатель крымского парламента Владимир Константинов также отметил, что Переяславская рада – историческое событие, пример стремления частей русского народа, волею судеб, оказавшихся разделенными государственными границами, к воссоединению.Константинов напомнил, что Богдан Хмельницкий обращался за признанием к польской стороне, к турецкой. И только когда все эти обращения не увенчались успехами, он осознал, что будет уничтожено все созданное им государство, все казачество, если не придет помощь Москвы, помощь единоверцев и кровных братьев: никто ведь тогда жителей Малороссии украинцами не называл. Называли всех русскими: и тех, кто в тот период жил в Москве, и тех, кто жил в Киеве или Полтаве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Исторический пример Переяславской рады поможет осознать истоки нынешнего конфликта и приблизить к его разрешению. В Крыму оценили значение этого исторического события.
"Сегодня мы отмечаем 372-ю годовщину этого судьбоносного события. Оно стало символом воссоединения двух ветвей единого народа, разделенного силой исторических обстоятельств", – написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"Навеки с Москвой, навеки с русским народом". Так называется одна из самых известных картин советского художника, киевлянина Михаила Ивановича Хмелько, посвященная Переяславской раде, напомнил глава Крыма.
"Сегодня очень сложно говорить об этой дате. Но надо помнить, что воссоединение исторической Руси было сложным, болезненным и длительным процессом. Такова настоящая, а не "глянцевая", не "прилизанная" история, в которой есть не только триумфы и фанфары, но и кровь, ненависть, обман, предательство, политические интриги… Но еще есть огромное стремление к правде, которое в конечном счете побеждает", – добавил Сергей Аксенов.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов также отметил, что Переяславская рада – историческое событие, пример стремления частей русского народа, волею судеб, оказавшихся разделенными государственными границами, к воссоединению.
"Из него сделали штамп: "Навеки с русским народом" и все такое. А на самом деле тогда, в середине XVII века, все было куда сложнее. Воссоединение происходило в тяжелейший период становления русской государственности: только что закончилась Смута, утверждалась на престоле новая династия. Россия была слаба, не готова была воевать с мощной тогда Речью Посполитой", – написал председатель республиканского парламента в Telegram-канале.
Константинов напомнил, что Богдан Хмельницкий обращался за признанием к польской стороне, к турецкой. И только когда все эти обращения не увенчались успехами, он осознал, что будет уничтожено все созданное им государство, все казачество, если не придет помощь Москвы, помощь единоверцев и кровных братьев: никто ведь тогда жителей Малороссии украинцами не называл. Называли всех русскими: и тех, кто в тот период жил в Москве, и тех, кто жил в Киеве или Полтаве.
"Конечно, это событие и сейчас забывать нельзя. Но настало время подать его во всей полноте и сложности. И это поможет осознать истоки нынешнего конфликта и приблизит нас к его разрешению, новой Переяславской раде", – подчеркнул Владимир Константинов.
