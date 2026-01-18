https://crimea.ria.ru/20260118/v-krymu-nazvali-znachenie-pereyaslavskoy-rady-1152476362.html

В Крыму назвали значение Переяславской рады

Исторический пример Переяславской рады поможет осознать истоки нынешнего конфликта и приблизить к его разрешению. В Крыму оценили значение этого исторического... РИА Новости Крым, 18.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Исторический пример Переяславской рады поможет осознать истоки нынешнего конфликта и приблизить к его разрешению. В Крыму оценили значение этого исторического события."Навеки с Москвой, навеки с русским народом". Так называется одна из самых известных картин советского художника, киевлянина Михаила Ивановича Хмелько, посвященная Переяславской раде, напомнил глава Крыма."Сегодня очень сложно говорить об этой дате. Но надо помнить, что воссоединение исторической Руси было сложным, болезненным и длительным процессом. Такова настоящая, а не "глянцевая", не "прилизанная" история, в которой есть не только триумфы и фанфары, но и кровь, ненависть, обман, предательство, политические интриги… Но еще есть огромное стремление к правде, которое в конечном счете побеждает", – добавил Сергей Аксенов.Председатель крымского парламента Владимир Константинов также отметил, что Переяславская рада – историческое событие, пример стремления частей русского народа, волею судеб, оказавшихся разделенными государственными границами, к воссоединению.Константинов напомнил, что Богдан Хмельницкий обращался за признанием к польской стороне, к турецкой. И только когда все эти обращения не увенчались успехами, он осознал, что будет уничтожено все созданное им государство, все казачество, если не придет помощь Москвы, помощь единоверцев и кровных братьев: никто ведь тогда жителей Малороссии украинцами не называл. Называли всех русскими: и тех, кто в тот период жил в Москве, и тех, кто жил в Киеве или Полтаве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с РоссиейГолоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма УкраинеВ Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине

