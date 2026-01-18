Рейтинг@Mail.ru
В Херсонесском монастыре пройдут богослужения в честь Крещения Господня - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В Херсонесском монастыре пройдут богослужения в честь Крещения Господня
В Херсонесском монастыре пройдут богослужения в честь Крещения Господня - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В Херсонесском монастыре пройдут богослужения в честь Крещения Господня
В Свято-Владимирском Херсонесском монастыре 18 и 19 января пройдут праздничные богослужения в честь Крещения Господня, сообщили в пресс-службе крымской... РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Свято-Владимирском Херсонесском монастыре 18 и 19 января пройдут праздничные богослужения в честь Крещения Господня, сообщили в пресс-службе крымской митрополии.В воскресенье, 18 января, в Крещенский сочельник, в 10.00 будет совершена Божественная литургия, а в 12.00 – Великое освящение воды.В понедельник, 19 января, в день Крещения Господня, Божественная литургия начнется в 10.00. В 12.00 состоится крестный ход к реке Героон, после чего будет совершено Великое освящение воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовитьсяКрещенские омовения в Севастополе: где откроют купелиНадо ли купаться на Крещение
В Херсонесском монастыре пройдут богослужения в честь Крещения Господня

В Свято-Владимирском Херсонесском монастыре пройдут богослужения в честь Крещения Господня

07:01 18.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Владимирский собор в Херсонесе
Свято-Владимирский собор в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Свято-Владимирском Херсонесском монастыре 18 и 19 января пройдут праздничные богослужения в честь Крещения Господня, сообщили в пресс-службе крымской митрополии.
В воскресенье, 18 января, в Крещенский сочельник, в 10.00 будет совершена Божественная литургия, а в 12.00 – Великое освящение воды.
В понедельник, 19 января, в день Крещения Господня, Божественная литургия начнется в 10.00. В 12.00 состоится крестный ход к реке Героон, после чего будет совершено Великое освящение воды.
"И 18, и 19 января православные христиане берут из храмов в свои дома Крещенскую воду, которая остаётся нетленна и благодатна на протяжении всего года", – напомнили в митрополии.
