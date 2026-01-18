https://crimea.ria.ru/20260118/v-khersonesskom-monastyre-proydut-bogosluzheniya-v-chest-krescheniya-gospodnya-1152421733.html

В Херсонесском монастыре пройдут богослужения в честь Крещения Господня

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Свято-Владимирском Херсонесском монастыре 18 и 19 января пройдут праздничные богослужения в честь Крещения Господня, сообщили в пресс-службе крымской митрополии.В воскресенье, 18 января, в Крещенский сочельник, в 10.00 будет совершена Божественная литургия, а в 12.00 – Великое освящение воды.В понедельник, 19 января, в день Крещения Господня, Божественная литургия начнется в 10.00. В 12.00 состоится крестный ход к реке Героон, после чего будет совершено Великое освящение воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовитьсяКрещенские омовения в Севастополе: где откроют купелиНадо ли купаться на Крещение

