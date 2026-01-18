https://crimea.ria.ru/20260118/uchenyy-nazval-samye-zagryaznennye-goroda-na-krymskom-poluostrove-1152416357.html

Ученый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове

2026-01-18T07:45

радио "спутник в крыму"

экология

константин работягов

кфу (крымский федеральный университет)

новости крыма

крым

промышленность в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Проблема загрязнения воздуха, воды и почв, являющаяся актуальной для многих регионов России, в определенной степени касается и Крымского полуострова. Как в целом обстоят дела с экологией на полуострове и как следят за чистотой уникальной природы Крыма, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член научно-технического совета министерства экологии и природных ресурсов Крыма, доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов."Живя в курортном регионе, где основная все же отрасль – это рекреация, мы привыкли к хорошему. Действительно, у нас на Южном берегу произрастают замечательные хвойные леса, в степном Крыму – разнотравье, и в общем-то более-менее воздух у нас хороший, если сравнивать его с регионами, которые совсем близко", - отметил он.Однако на территории республики есть предприятия, перерабатывающие тяжелые битумы. Но их количество, по мнению ученого, не столь велико, чтобы значительно ухудшать экологию региона. Проблема – в их расположении."Это связано с проектированием городов Крыма. Заводы были на окраине города, как в общем-то и все предприятия... А сейчас они все находятся внутри городской застройки, то есть населенные пункты разрослись, старые предприятия никто не перемещал, а новые строят по принципу, где место нашлось", - разъяснил специалист.Все эти факторы, по мнению Константина Работягова, несут опасность для экологии городов, наряду с выхлопами автомобилей и выбросами тепловых электростанций. Наиболее загрязненными городами Крыма он назвал Симферополь и Севастополь."Не очень хорошая ситуация на Керченском полуострове, и сама Керчь, в общем-то, еще содержит остатки, скажем так, былой роскоши промышленного производства", - добавил спикер.Для контроля за экологической ситуацией в Крыму начиная с 60-х годов прошлого века проводят постоянный мониторинг. Сейчас этим занимается Роспотребнадзор, напомнил Работягов."Мониторинг ведется непрерывно, статистически это все собирается, и ежегодно министерство экологии и природных ресурсов формирует отчет о загрязнении воздушного бассейна всей республики суммарно всеми предприятиями", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

2026

экология, константин работягов, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, крым, промышленность в крыму