https://crimea.ria.ru/20260118/tselebnyy-son-trend-na-sonnyy-turizm-nabiraet-oboroty-v-rossii-i-krymu-1152445364.html

Целебный сон: тренд на "сонный туризм" набирает обороты в России и Крыму

Целебный сон: тренд на "сонный туризм" набирает обороты в России и Крыму - РИА Новости Крым, 18.01.2026

Целебный сон: тренд на "сонный туризм" набирает обороты в России и Крыму

Все больше жителей нашей страны отдают предпочтение "сонному" туризму и, по прогнозам Государственной думы РФ, этот тренд сохранится и в будущем. Об... РИА Новости Крым, 18.01.2026

2026-01-18T08:26

2026-01-18T08:26

2026-01-18T08:26

радио "спутник в крыму"

крым

туризм

туризм в крыму

отдых

отдых в крыму

сон

здоровье

оздоровление в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/04/1147718107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b9539ee320f594b82ab11449ff95151.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Все больше жителей нашей страны отдают предпочтение "сонному" туризму и, по прогнозам Государственной думы РФ, этот тренд сохранится и в будущем. Об особенностях данного вида отдыха, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинского института КФУ им. Вернадского Алена Мещерякова.Алена Мещерякова обозначила, что возрождающаяся сейчас тенденция, была и ранее, и сон имеет очень большое значение для современного человека, перенапряженного различной деятельностью и обилием информации."Очень много санаторно-курортных комплексов организуют так называемый сон на открытом воздухе. И если есть уникальная возможность этим пользоваться, то я считаю, что это очень правильно, это - благо, потому что нормализуется не просто циркадный ритм сна, но в этот небольшой, короткий послеобеденный сон можно восстановить все резервы организма, чтобы проснуться и начинать либо трудовую деятельность, либо продолжать здоровый, оздоровительный туризм и отдых", - рассказала врач-невролог.Специалист рекомендует соблюдать ряд условий для правильного оздоравливающего сна."Где бы мы ни спали - на террасе, около берега моря, либо на даче в горах, далеко от города, важно соблюдать определенный ряд условий. Необходимы правильная кровать, ортопедический жесткий или полужесткий матрас, ортопедическая подушка. Шторы-блэкаут тоже имеют значение. Важно, чтобы в спальне было около 20 градусов, чтобы в том месте, где спите, не было телевизора, часов, за час до сна необходимо убрать гаджеты, не включать яркий свет. Очень важно не заниматься физической нагрузкой перед сном, оптимизировать прием кофеина и алкогольсодержащих продуктов. И тогда, где вы ни были, вы сможете иметь полноценный гармоничный сон", - считает она.Гостья студии добавила, что Крым сейчас входит в топ лучших курортов именно по велнес и "сонному тризму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм, туризм в крыму, отдых, отдых в крыму, сон, здоровье, оздоровление в крыму