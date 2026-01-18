https://crimea.ria.ru/20260118/tselebnyy-son-trend-na-sonnyy-turizm-nabiraet-oboroty-v-rossii-i-krymu-1152445364.html
Целебный сон: тренд на "сонный туризм" набирает обороты в России и Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым.
Все больше жителей нашей страны отдают предпочтение "сонному" туризму и, по прогнозам Государственной думы РФ, этот тренд сохранится и в будущем. Об особенностях данного вида отдыха, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинского института КФУ им. Вернадского Алена Мещерякова.
"Эта тенденция, касается не только "сонного туризма". Все это называется одним большим словом "велнес-туризм". И очень важно отличать его от оздоровительного, где присутствует активный отдых и физпроцедуры. Велнес-туризм — это современная тенденция, связанная с благополучием и персонифицированным подходом к каждому человеку", - пояснила она.
Алена Мещерякова обозначила, что возрождающаяся сейчас тенденция, была и ранее, и сон имеет очень большое значение для современного человека, перенапряженного различной деятельностью и обилием информации.
"Очень много санаторно-курортных комплексов организуют так называемый сон на открытом воздухе. И если есть уникальная возможность этим пользоваться, то я считаю, что это очень правильно, это - благо, потому что нормализуется не просто циркадный ритм сна, но в этот небольшой, короткий послеобеденный сон можно восстановить все резервы организма, чтобы проснуться и начинать либо трудовую деятельность, либо продолжать здоровый, оздоровительный туризм и отдых", - рассказала врач-невролог.
Специалист рекомендует соблюдать ряд условий для правильного оздоравливающего сна.
"Где бы мы ни спали - на террасе, около берега моря, либо на даче в горах, далеко от города, важно соблюдать определенный ряд условий. Необходимы правильная кровать, ортопедический жесткий или полужесткий матрас, ортопедическая подушка. Шторы-блэкаут тоже имеют значение. Важно, чтобы в спальне было около 20 градусов, чтобы в том месте, где спите, не было телевизора, часов, за час до сна необходимо убрать гаджеты, не включать яркий свет. Очень важно не заниматься физической нагрузкой перед сном, оптимизировать прием кофеина и алкогольсодержащих продуктов. И тогда, где вы ни были, вы сможете иметь полноценный гармоничный сон", - считает она.
Гостья студии добавила, что Крым сейчас входит в топ лучших курортов именно по велнес и "сонному тризму".
"В эпоху урбанизации очень важно правильно и хорошо спать. Но спать не только в гостиничном номере, а используя такие уникальные ландшафтные возможности Крыма, где можно спать и открыть окно. Мы видим тенденцию увеличения турпотока, потому что люди ценят это уникальное место. Им удается приехать сюда и здесь вкусно, правильно выспаться, при этом оздоровиться физически и ментально", - заключила она.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube