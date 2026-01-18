https://crimea.ria.ru/20260118/torgovye-pavilony-zagorelis-v-yalte-1152486697.html
Торговые павильоны загорелись в Ялте
Два торговых павильона загорелись в Ялте. Возгорание на 60 квадратных метрах произошло на улице Киевская, сообщает республиканский главк МЧС России
2026-01-18T21:16
2026-01-18T21:16
2026-01-18T21:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Два торговых павильона загорелись в Ялте. Возгорание на 60 квадратных метрах произошло на улице Киевская, сообщает республиканский главк МЧС РоссииРаспространения огня на соседние дома не допущено, пострадавших нет, подчеркнули спасатели. Причину возгорания установят эксперты – на месте работают дознаватели МЧС России. Предварительно, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
