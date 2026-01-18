https://crimea.ria.ru/20260118/samolet-iz-sochi-vynuzhdeno-sel-v-barnaule-iz-za-tekhnicheskoy-neispravnosti-1152475119.html

Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности

Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности - РИА Новости Крым, 18.01.2026

Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности

Самолет, летевший из Сочи в Кемерово, в воскресенье свершил вынужденную посадку в Барнауле, предварительно, из-за технической неисправности, сообщает... РИА Новости Крым, 18.01.2026

2026-01-18T08:51

2026-01-18T08:51

2026-01-18T08:51

сочи

кемерово

происшествия

самолет

авиация

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136063263_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a81d43a78c148c3f8d2dfc623253159b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Самолет, летевший из Сочи в Кемерово, в воскресенье свершил вынужденную посадку в Барнауле, предварительно, из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."По предварительным данным, сегодня около 08.00 (04.00 мск - ред.) в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово воздушное судно (Boeing 737-800) авиакомпании "Северный ветер" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова", - говорится в сообщении надзорного ведомства.В прокуратуре уточнили, что на борту находились свыше 160 пассажиров. Самолет был временно выведен из эксплуатации.Барнаульская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

кемерово

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, кемерово, происшествия, самолет, авиация, новости