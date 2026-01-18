https://crimea.ria.ru/20260118/samolet-iz-sochi-vynuzhdeno-sel-v-barnaule-iz-za-tekhnicheskoy-neispravnosti-1152475119.html
Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности
Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности
Самолет, летевший из Сочи в Кемерово, в воскресенье свершил вынужденную посадку в Барнауле, предварительно, из-за технической неисправности, сообщает... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T08:51
2026-01-18T08:51
2026-01-18T08:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Самолет, летевший из Сочи в Кемерово, в воскресенье свершил вынужденную посадку в Барнауле, предварительно, из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."По предварительным данным, сегодня около 08.00 (04.00 мск - ред.) в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово воздушное судно (Boeing 737-800) авиакомпании "Северный ветер" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова", - говорится в сообщении надзорного ведомства.В прокуратуре уточнили, что на борту находились свыше 160 пассажиров. Самолет был временно выведен из эксплуатации.Барнаульская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.
Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности
Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности - прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Самолет, летевший из Сочи в Кемерово, в воскресенье свершил вынужденную посадку в Барнауле, предварительно, из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 08.00 (04.00 мск - ред.) в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово воздушное судно (Boeing 737-800) авиакомпании "Северный ветер" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре уточнили, что на борту находились свыше 160 пассажиров. Самолет был временно выведен из эксплуатации.
Барнаульская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.
