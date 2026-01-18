https://crimea.ria.ru/20260118/posledstviya-snegopadov-v-krymu-i-remont-pitayuschey-linii-zaes-glavnoe-1152484672.html

Последствия снегопадов в Крыму и ремонт питающей линии ЗАЭС: главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму ликвидируют последствия снегопадов. На трассе "Таврида" легковушка влетела в снегоуборочную машину. Питающую внешнюю высоковольтную линию Запорожской АЭС ремонтируют со стороны Украины. В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон". Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пожаловался на граждан страны.О главных событиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму продолжают ликвидировать последствия снегопадовВ столице Крыма коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды. Работы по очистке идут и на республиканских автодорогах."На улицах города ежедневно работают около 450 дворников. С раннего утра к работам приступили сотрудники МБУ "Город", управляющих компаний и подрядных организаций", – сказано в сообщении администрации Симферополя.Также, помимо очистки территорий, проводится обработка пешеходных зон, тротуаров и остановок общественного транспорта противогололедными материалами для обеспечения безопасного и комфортного передвижения пешеходов. В связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде автомобильных дорог Крыма наблюдается образование снежных переметов."Снежные переметы формируются при сочетании минусовой температуры, сильного бокового ветра и открытых участков местности. Снег с полей и обочин переносится на проезжую часть, из-за чего дорога может быстро снова оказаться занесенной даже после очистки", – сказано в сообщении Крымавтодора.Высшую театральную награду вручили в КрымуВ Крыму объявили победителей Высшей театральной премии республики "Золотой Грифон". Об этом сообщает министерство культуры Крыма."В шестой раз проходит праздник сценического искусства, где встречаются таланты, идеи и эмоции", – подчеркнул председатель Крымского регионального отделения Союза театральных деятелей России Владимир Косов.Восстановление питающей ЛЭП Запорожской АЭСНа резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую АЭС (ЗАЭС) начались восстановительные работы. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Начались критически важные ремонтные работы на ключевой резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, в рамках очередного режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", – сказано в сообщении.Работы выполняет украинская ремонтная бригада, при этом команда МАГАТЭ находится на месте и контролирует ход ремонта.Лобовое ДТП со снегоуборочной машиной на "Тавриде"На трассе "Таврида" произошло лобовое ДТП. Водитель "ЗАЗа" оказался в больнице после столкновения со снегоуборочной машиной. Об этом сообщает МВД по РК."По предварительной информации, в Ленинском районе 18 января 2026 года в 07:29 утра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля "ЗАЗ Вида" получил травмы и был госпитализирован", – сказано в сообщении.ДТП произошло на 62-м километре трассы "Таврида", когда водитель, молодой человек 2004 года рождения, двигавшийся в сторону Керчи, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения.Жалобы Мерца на граждан Германии на больничныхКанцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал причиной трудностей в Германии граждан, которые берут больничные. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что после заявления Мерца можно лишь посочувствовать гражданам ФРГ. В настоящем и будущем жителям Германии надо думать о самовыживании и надеяться только на себя, отметил Володин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

