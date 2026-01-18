https://crimea.ria.ru/20260118/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1152427121.html
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных...
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -4…-6.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...-2. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов, днем покажут -1....-5.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, на ЮБК -2…-4; днем -1…-6, на ЮБК около 0", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Временами снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -4…-6.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...-2. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов, днем покажут -1....-5.
