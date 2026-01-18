Погода в Крыму в воскресенье

https://crimea.ria.ru/20260118/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1152427121.html

В воскресенье погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных... РИА Новости Крым, 18.01.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152434568_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b90d6d9cf86a1be5ee892d516499b872.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -4…-6.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...-2. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов, днем покажут -1....-5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

