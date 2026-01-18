Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица.
2026-01-18T00:01
2026-01-18T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Временами снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -4…-6.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...-2. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов, днем покажут -1....-5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 18.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду Крыма определит циклон над востоком Черного моря. Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, на ЮБК -2…-4; днем -1…-6, на ЮБК около 0", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Временами снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -4…-6.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...-2. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -7 градусов, днем покажут -1....-5.
