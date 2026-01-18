https://crimea.ria.ru/20260118/pereyaslavskaya-rada-v-infografike-ria-novosti-krym-1152476558.html

Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым

Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 18.01.2026

Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым

372 года назад в Переяславле (ныне Переяслав-Хмельницкий Киевской области) прошел большой совет казаков под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого,... РИА Новости Крым, 18.01.2026

2026-01-18T10:27

2026-01-18T10:27

2026-01-18T10:27

инфографика

переяславская рада

история

россия

украина

богдан хмельницкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152476917_0:481:2048:1633_1920x0_80_0_0_cc0f690a167e837a3bf024f412e76630.jpg

372 года назад в Переяславле (ныне Переяслав-Хмельницкий Киевской области) прошел большой совет казаков под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого, вошедший в историю под именем Переяславской рады. По ее итогам Войско Запорожское присягнуло на верность русскому царю Алексею Михайловичу, который был казакам религиозно и культурно ближе польского короля, а подконтрольные Гетманщине земли перешли под протекторат Москвы. Это событие стало одним из ключевых эпизодов национально-освободительной борьбы запорожских казаков 1648-1654 годов и положило начало Тринадцатилетней войне Русского царства с Речью Посполитой.С советских времен Переяславская рада именуется актом воссоединения Украины с Россией, а до того ее называли воссоединением Руси. Основные факты - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с РоссиейГолоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма УкраинеВ Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переяславская рада, история, россия, украина, богдан хмельницкий, инфографика