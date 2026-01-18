Рейтинг@Mail.ru
Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260118/pereyaslavskaya-rada-v-infografike-ria-novosti-krym-1152476558.html
Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым
Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым
372 года назад в Переяславле (ныне Переяслав-Хмельницкий Киевской области) прошел большой совет казаков под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого,... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T10:27
2026-01-18T10:27
инфографика
переяславская рада
история
россия
украина
богдан хмельницкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152476917_0:481:2048:1633_1920x0_80_0_0_cc0f690a167e837a3bf024f412e76630.jpg
372 года назад в Переяславле (ныне Переяслав-Хмельницкий Киевской области) прошел большой совет казаков под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого, вошедший в историю под именем Переяславской рады. По ее итогам Войско Запорожское присягнуло на верность русскому царю Алексею Михайловичу, который был казакам религиозно и культурно ближе польского короля, а подконтрольные Гетманщине земли перешли под протекторат Москвы. Это событие стало одним из ключевых эпизодов национально-освободительной борьбы запорожских казаков 1648-1654 годов и положило начало Тринадцатилетней войне Русского царства с Речью Посполитой.С советских времен Переяславская рада именуется актом воссоединения Украины с Россией, а до того ее называли воссоединением Руси. Основные факты - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с РоссиейГолоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма УкраинеВ Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152476917_0:289:2048:1825_1920x0_80_0_0_334b3f4e4e07aca05ae9345c302c08e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переяславская рада, история, россия, украина, богдан хмельницкий, инфографика
Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым

Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым

10:27 18.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
372 года назад в Переяславле (ныне Переяслав-Хмельницкий Киевской области) прошел большой совет казаков под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого, вошедший в историю под именем Переяславской рады. По ее итогам Войско Запорожское присягнуло на верность русскому царю Алексею Михайловичу, который был казакам религиозно и культурно ближе польского короля, а подконтрольные Гетманщине земли перешли под протекторат Москвы. Это событие стало одним из ключевых эпизодов национально-освободительной борьбы запорожских казаков 1648-1654 годов и положило начало Тринадцатилетней войне Русского царства с Речью Посполитой.
С советских времен Переяславская рада именуется актом воссоединения Украины с Россией, а до того ее называли воссоединением Руси. Основные факты - в инфографике РИА Новости Крым.
Переяславская радаПереяславская рада
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
В Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине
 
ИнфографикаПереяславская радаИсторияРоссияУкраинаБогдан Хмельницкий
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
10:42Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья
10:32Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в Беслане
10:27Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым
10:12В Крыму назвали значение Переяславской рады
10:06Крещенский сочельник - традиции праздника
09:57"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
09:33В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"
09:33Как повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог
09:22Электроснабжение в Херсонской области восстановлено - губернатор
09:10Операция "Искра": 83 года назад была прорвана блокада Ленинграда
08:51Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности
08:4263 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
08:26Целебный сон: тренд на "сонный туризм" набирает обороты в России и Крыму
07:45Ученый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове
07:01В Херсонесском монастыре пройдут богослужения в честь Крещения Господня
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 января
23:19Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
22:11На дорогах Крыма образовались снежные переметы
Лента новостейМолния