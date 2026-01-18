https://crimea.ria.ru/20260118/pereyaslavskaya-rada-v-infografike-ria-novosti-krym-1152476558.html
Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым
372 года назад в Переяславле (ныне Переяслав-Хмельницкий Киевской области) прошел большой совет казаков под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого, вошедший в историю под именем Переяславской рады. По ее итогам Войско Запорожское присягнуло на верность русскому царю Алексею Михайловичу, который был казакам религиозно и культурно ближе польского короля, а подконтрольные Гетманщине земли перешли под протекторат Москвы. Это событие стало одним из ключевых эпизодов национально-освободительной борьбы запорожских казаков 1648-1654 годов и положило начало Тринадцатилетней войне Русского царства с Речью Посполитой.С советских времен Переяславская рада именуется актом воссоединения Украины с Россией, а до того ее называли воссоединением Руси. Основные факты - в инфографике РИА Новости Крым.
