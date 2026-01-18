https://crimea.ria.ru/20260118/na-trasse-m-4-don-samosval-snes-peshekhodnyy-most-1152487005.html
На трассе "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост
2026-01-18T21:31
2026-01-18T21:31
2026-01-18T22:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В одном из районов Ростовской области на автодороге "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост, сообщили в региональной Госавтоинспекции.В результате ДТП пострадал водитель 1979 года рождения, уточнили правоохранители. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В настоящее время на двухполосной дороге левая полоса в направлении на Ростов-на-Дону перекрыта, движение осуществляется по правой полосе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
21:31 18.01.2026 (обновлено: 22:12 18.01.2026)