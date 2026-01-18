Рейтинг@Mail.ru
На трассе "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост - РИА Новости Крым, 18.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260118/na-trasse-m-4-don-samosval-snes-peshekhodnyy-most-1152487005.html
На трассе "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост
На трассе "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост - РИА Новости Крым, 18.01.2026
На трассе "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост
В одном из районов Ростовской области на автодороге "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост, сообщили в региональной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В одном из районов Ростовской области на автодороге "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост, сообщили в региональной Госавтоинспекции.В результате ДТП пострадал водитель 1979 года рождения, уточнили правоохранители. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В настоящее время на двухполосной дороге левая полоса в направлении на Ростов-на-Дону перекрыта, движение осуществляется по правой полосе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На трассе "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост

Самосвал снес пешеходный мост на трассе "М-4 Дон" – он рухнул на разделительную полосу

21:31 18.01.2026 (обновлено: 22:12 18.01.2026)
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиДТП в Ростовской области
ДТП в Ростовской области
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В одном из районов Ростовской области на автодороге "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
"18.01.2026 года в 19 часов 30 минут на 929 км а/д "М-4 Дон" в Каменском районе, направление на Москву, водитель 1979 года рождения, управляя грузовым самосвалом, по предварительным данным, поднятым вверх кузовом зацепил переходной пешеходный мост, в результате чего он рухнул на разделительную осевую полосу", – сказано в сообщении.
В результате ДТП пострадал водитель 1979 года рождения, уточнили правоохранители. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В настоящее время на двухполосной дороге левая полоса в направлении на Ростов-на-Дону перекрыта, движение осуществляется по правой полосе.
Ростовская область
 
