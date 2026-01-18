https://crimea.ria.ru/20260118/na-solntse-proizoshla-vspyshka-vysshego-klassa-1152487168.html

На Солнце произошла вспышка высшего класса

Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических...

2026-01-18T21:47

2026-01-18T21:47

2026-01-18T23:20

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149258899_222:162:981:589_1920x0_80_0_0_bcad344c59bddb67b04331a796af9e04.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года.Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы, напомнили в Лаборатории.Взрыв является довольно крупным, отметили ученые – в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров. Судя по всему, вспышка привела к разрушению и выбросу в космос двух крупных протуберанцев, которые несколько последних дней были видны на Солнце.Также наблюдаются значительные движения вещества в области взрыва, почти наверняка свидетельствующие о крупном выбросе плазмы в космос, масса которого будет увеличена за счет разрушения протуберанцев. При таком положении центра взрыва (прямо посередине диска) облаку больше некуда лететь, как в сторону Земли, предостерегли в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуУникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 январяКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

