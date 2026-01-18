Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла вспышка высшего класса - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260118/na-solntse-proizoshla-vspyshka-vysshego-klassa-1152487168.html
На Солнце произошла вспышка высшего класса
На Солнце произошла вспышка высшего класса - РИА Новости Крым, 18.01.2026
На Солнце произошла вспышка высшего класса
Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T21:47
2026-01-18T23:20
новости
институт космических исследований
солнце
земля
астрономия
космос
вспышки на солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149258899_222:162:981:589_1920x0_80_0_0_bcad344c59bddb67b04331a796af9e04.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года.Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы, напомнили в Лаборатории.Взрыв является довольно крупным, отметили ученые – в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров. Судя по всему, вспышка привела к разрушению и выбросу в космос двух крупных протуберанцев, которые несколько последних дней были видны на Солнце.Также наблюдаются значительные движения вещества в области взрыва, почти наверняка свидетельствующие о крупном выбросе плазмы в космос, масса которого будет увеличена за счет разрушения протуберанцев. При таком положении центра взрыва (прямо посередине диска) облаку больше некуда лететь, как в сторону Земли, предостерегли в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуУникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 январяКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149258899_261:162:908:648_1920x0_80_0_0_5e4b10ea8e48c920dd574805c1c6d319.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, институт космических исследований, солнце, земля, астрономия, космос, вспышки на солнце
На Солнце произошла вспышка высшего класса

Вспышка высшего класса произошла на Солнце – очень высока вероятность воздействия на Землю

21:47 18.01.2026 (обновлено: 23:20 18.01.2026)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"На Солнце вспышка высшего балла X, происходит прямо сейчас. Достигла максимума в 21:09 по Москве. Балл – X1.95. Первая вспышка высшего уровня в 2026 году", – сказано в сообщении.

По данным ученых, более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года.
Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы, напомнили в Лаборатории.
Взрыв является довольно крупным, отметили ученые – в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров. Судя по всему, вспышка привела к разрушению и выбросу в космос двух крупных протуберанцев, которые несколько последних дней были видны на Солнце.
Также наблюдаются значительные движения вещества в области взрыва, почти наверняка свидетельствующие о крупном выбросе плазмы в космос, масса которого будет увеличена за счет разрушения протуберанцев. При таком положении центра взрыва (прямо посередине диска) облаку больше некуда лететь, как в сторону Земли, предостерегли в Лаборатории.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 января
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
 
НовостиИнститут космических исследованийСолнцеЗемляАстрономиякосмосВспышки на Солнце
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снег с ветром и гололедица: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 января
23:39Жителям Украины будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
23:20Многоэтажка загорелась в Севастополе
22:03Последствия снегопадов в Крыму и ремонт питающей линии ЗАЭС: главное
21:47На Солнце произошла вспышка высшего класса
21:31На трассе "М-4 Дон" самосвал снес пешеходный мост
21:16Торговые павильоны загорелись в Ялте
20:48Крещение: история, традиции и особенности праздника
20:24Архитектурный колорит Крыма: в гармонии исторического и современного
19:48Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы
19:10Как сбросить "новогодние" килограммы: советы фитнес-тренера
18:43Зимнюю хватку небесная канцелярия не ослабит: погода в Крыму на неделе
18:09Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение
17:47Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан
17:17Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов
16:43Опасное катание детей на "ватрушках" устроили в Крыму
16:16В центре Симферополя перекроют две улицы
15:57Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром
15:22Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь
Лента новостейМолния