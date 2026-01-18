https://crimea.ria.ru/20260118/na-solntse-proizoshla-vspyshka-vysshego-klassa-1152487168.html
На Солнце произошла вспышка высшего класса
На Солнце произошла вспышка высшего класса - РИА Новости Крым, 18.01.2026
На Солнце произошла вспышка высшего класса
Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T21:47
2026-01-18T21:47
2026-01-18T23:20
новости
институт космических исследований
солнце
земля
астрономия
космос
вспышки на солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149258899_222:162:981:589_1920x0_80_0_0_bcad344c59bddb67b04331a796af9e04.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года.Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы, напомнили в Лаборатории.Взрыв является довольно крупным, отметили ученые – в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров. Судя по всему, вспышка привела к разрушению и выбросу в космос двух крупных протуберанцев, которые несколько последних дней были видны на Солнце.Также наблюдаются значительные движения вещества в области взрыва, почти наверняка свидетельствующие о крупном выбросе плазмы в космос, масса которого будет увеличена за счет разрушения протуберанцев. При таком положении центра взрыва (прямо посередине диска) облаку больше некуда лететь, как в сторону Земли, предостерегли в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуУникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 январяКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149258899_261:162:908:648_1920x0_80_0_0_5e4b10ea8e48c920dd574805c1c6d319.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, институт космических исследований, солнце, земля, астрономия, космос, вспышки на солнце
На Солнце произошла вспышка высшего класса
Вспышка высшего класса произошла на Солнце – очень высока вероятность воздействия на Землю
21:47 18.01.2026 (обновлено: 23:20 18.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Первая с начала года вспышка высшего класса X произошла на Солнце вечером в воскресенье, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"На Солнце вспышка высшего балла X, происходит прямо сейчас. Достигла максимума в 21:09 по Москве. Балл – X1.95. Первая вспышка высшего уровня в 2026 году", – сказано в сообщении.
По данным ученых, более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года.
Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы, напомнили в Лаборатории.
Взрыв является довольно крупным, отметили ученые – в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров. Судя по всему, вспышка привела к разрушению и выбросу в космос двух крупных протуберанцев, которые несколько последних дней были видны на Солнце.
Также наблюдаются значительные движения вещества в области взрыва, почти наверняка свидетельствующие о крупном выбросе плазмы в космос, масса которого будет увеличена за счет разрушения протуберанцев. При таком положении центра взрыва (прямо посередине диска) облаку больше некуда лететь, как в сторону Земли, предостерегли в Лаборатории.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым