Многоэтажка загорелась в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Многоэтажка загорелась в Севастополе
Многоэтажка загорелась в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Многоэтажка загорелась в Севастополе
В Севастополе вечером в воскресенье загорелся многоэтажный жилой дом – с пожара эвакуировали 14 человек. Об этом сообщили Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье загорелся многоэтажный жилой дом – с пожара эвакуировали 14 человек. Об этом сообщили Главном управлении МЧС России по городу.Вызов на улицу Генерала Хрюкина поступил в 20 часов 57 минут. Сообщалось, что горит квартира на первом этаже одного из домов.Прибыв к месту, спасатели МЧС России обнаружили внутри горящего помещения мужчину. Пострадавшего передали медикам, которые диагностировали у него ожоги кистей. Из соседних квартир спасли еще двоих пострадавших: двухлетнего ребенка и женщину. Сотрудники чрезвычайного ведомства вывели их на свежий воздух с помощью устройств защиты органов дыхания и зрения. Люди госпитализированы.Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 20 квадратных метров, остановили менее чем за час. Из соседних задымленных квартир с помощью автолестницы спасли и других жильцов – всего 14 человек, в числе которых шестеро детей, и эвакуировали на свежий воздух 10 граждан, перечислили спасатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Многоэтажка загорелась в Севастополе

В Севастополе с пожара в многоэтажке эвакуировали 14 человек

23:20 18.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье загорелся многоэтажный жилой дом – с пожара эвакуировали 14 человек. Об этом сообщили Главном управлении МЧС России по городу.
Вызов на улицу Генерала Хрюкина поступил в 20 часов 57 минут. Сообщалось, что горит квартира на первом этаже одного из домов.
Прибыв к месту, спасатели МЧС России обнаружили внутри горящего помещения мужчину. Пострадавшего передали медикам, которые диагностировали у него ожоги кистей. Из соседних квартир спасли еще двоих пострадавших: двухлетнего ребенка и женщину. Сотрудники чрезвычайного ведомства вывели их на свежий воздух с помощью устройств защиты органов дыхания и зрения. Люди госпитализированы.
Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 20 квадратных метров, остановили менее чем за час. Из соседних задымленных квартир с помощью автолестницы спасли и других жильцов – всего 14 человек, в числе которых шестеро детей, и эвакуировали на свежий воздух 10 граждан, перечислили спасатели.
"Пожар полностью ликвидировали в 22:50. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают силы МЧС России: 7 специалистов и 3 единицы техники", – проинформировали в МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
