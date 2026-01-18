https://crimea.ria.ru/20260118/mnogoetazhka-zagorelas-v-sevastopole-1152487869.html
Многоэтажка загорелась в Севастополе
Многоэтажка загорелась в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье загорелся многоэтажный жилой дом – с пожара эвакуировали 14 человек. Об этом сообщили Главном управлении МЧС России по городу.
Вызов на улицу Генерала Хрюкина поступил в 20 часов 57 минут. Сообщалось, что горит квартира на первом этаже одного из домов.
Прибыв к месту, спасатели МЧС России обнаружили внутри горящего помещения мужчину. Пострадавшего передали медикам, которые диагностировали у него ожоги кистей. Из соседних квартир спасли еще двоих пострадавших: двухлетнего ребенка и женщину. Сотрудники чрезвычайного ведомства вывели их на свежий воздух с помощью устройств защиты органов дыхания и зрения. Люди госпитализированы.
Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 20 квадратных метров, остановили менее чем за час. Из соседних задымленных квартир с помощью автолестницы спасли и других жильцов – всего 14 человек, в числе которых шестеро детей, и эвакуировали на свежий воздух 10 граждан, перечислили спасатели.
"Пожар полностью ликвидировали в 22:50. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают силы МЧС России: 7 специалистов и 3 единицы техники", – проинформировали в МЧС.
