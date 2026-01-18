Многоэтажка загорелась в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20260118/mnogoetazhka-zagorelas-v-sevastopole-1152487869.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье загорелся многоэтажный жилой дом – с пожара эвакуировали 14 человек. Об этом сообщили Главном управлении МЧС России по городу.Вызов на улицу Генерала Хрюкина поступил в 20 часов 57 минут. Сообщалось, что горит квартира на первом этаже одного из домов.Прибыв к месту, спасатели МЧС России обнаружили внутри горящего помещения мужчину. Пострадавшего передали медикам, которые диагностировали у него ожоги кистей. Из соседних квартир спасли еще двоих пострадавших: двухлетнего ребенка и женщину. Сотрудники чрезвычайного ведомства вывели их на свежий воздух с помощью устройств защиты органов дыхания и зрения. Люди госпитализированы.Огонь, охвативший мебель и вещи на площади 20 квадратных метров, остановили менее чем за час. Из соседних задымленных квартир с помощью автолестницы спасли и других жильцов – всего 14 человек, в числе которых шестеро детей, и эвакуировали на свежий воздух 10 граждан, перечислили спасатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

