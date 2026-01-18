Рейтинг@Mail.ru
Крещенский сочельник - традиции праздника - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Крещенский сочельник - традиции праздника
Крещенский сочельник - традиции праздника - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Крещенский сочельник - традиции праздника
19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, которые посвящены событиям... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T10:06
2026-01-18T10:06
крещение
крещение в крыму
православие
рпц (русская православная церковь)
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134318953_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eb5caf3e3b54473cb3997c10f31ab1e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. 19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.Важная часть празднования Крещения — сочельник, который православные христиане отмечают 18 января. В этот день православные соблюдают пост, не вкушая даже рыбы, а службы в церквях не совсем обычные: после богослужения проходит Великая вечерня, а затем духовенство совершает первый чин освящения воды. Второй совершается в сам праздник, 19 января. По преданию, святая вода способна исцелять больных, также ею окропляют дома.Священнослужители проводят обряд у "живой воды" — море, источники, озера, реки, проруби. Великое освящение воды в навечерие (преддверие церковного торжества — ред.) и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же.Традиции праздникаПервая и очень важная традиция Крещения — день должен начаться с молитвы. Молитва может отличаться от обычной. В этот праздник, на рассвете, можно попросить Господа о самых своих сокровенных желаниях – считается, что он исполнит все ваши просьбы.Среди верующих также существует традиция окунаться в прорубь в ночь на 19 января и днем, когда вся вода считается святой. Священники и прихожане многих храмов в Крещенский сочельник отправляются на водоем, где заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Прорубь называется Иорданью — в память о реке Иордан.Крещенские морозы слывут самыми суровыми, однако, как отмечают верующие, это сакральному действию не может навредить. Наоборот, у прошедших этот обряд уходят болезни и очищается дух. Однако важно делать это правильно и с соблюдением мер безопасности.
крещение, крещение в крыму, православие, рпц (русская православная церковь), общество

Крещенский сочельник - традиции праздника

10:06 18.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсвящение воды в Скалистом
Освящение воды в Скалистом - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. 19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.
Важная часть празднования Крещения — сочельник, который православные христиане отмечают 18 января. В этот день православные соблюдают пост, не вкушая даже рыбы, а службы в церквях не совсем обычные: после богослужения проходит Великая вечерня, а затем духовенство совершает первый чин освящения воды. Второй совершается в сам праздник, 19 января. По преданию, святая вода способна исцелять больных, также ею окропляют дома.
Священнослужители проводят обряд у "живой воды" — море, источники, озера, реки, проруби. Великое освящение воды в навечерие (преддверие церковного торжества — ред.) и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же.
Традиции праздника
Первая и очень важная традиция Крещения — день должен начаться с молитвы. Молитва может отличаться от обычной. В этот праздник, на рассвете, можно попросить Господа о самых своих сокровенных желаниях – считается, что он исполнит все ваши просьбы.
Среди верующих также существует традиция окунаться в прорубь в ночь на 19 января и днем, когда вся вода считается святой. Священники и прихожане многих храмов в Крещенский сочельник отправляются на водоем, где заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Прорубь называется Иорданью — в память о реке Иордан.
Крещенские морозы слывут самыми суровыми, однако, как отмечают верующие, это сакральному действию не может навредить. Наоборот, у прошедших этот обряд уходят болезни и очищается дух. Однако важно делать это правильно и с соблюдением мер безопасности.
Лента новостейМолния