Крещенский сочельник - традиции праздника
Крещенский сочельник - традиции праздника - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Крещенский сочельник - традиции праздника
19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, которые посвящены событиям... 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. 19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.Важная часть празднования Крещения — сочельник, который православные христиане отмечают 18 января. В этот день православные соблюдают пост, не вкушая даже рыбы, а службы в церквях не совсем обычные: после богослужения проходит Великая вечерня, а затем духовенство совершает первый чин освящения воды. Второй совершается в сам праздник, 19 января. По преданию, святая вода способна исцелять больных, также ею окропляют дома.Священнослужители проводят обряд у "живой воды" — море, источники, озера, реки, проруби. Великое освящение воды в навечерие (преддверие церковного торжества — ред.) и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же.Традиции праздникаПервая и очень важная традиция Крещения — день должен начаться с молитвы. Молитва может отличаться от обычной. В этот праздник, на рассвете, можно попросить Господа о самых своих сокровенных желаниях – считается, что он исполнит все ваши просьбы.Среди верующих также существует традиция окунаться в прорубь в ночь на 19 января и днем, когда вся вода считается святой. Священники и прихожане многих храмов в Крещенский сочельник отправляются на водоем, где заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Прорубь называется Иорданью — в память о реке Иордан.Крещенские морозы слывут самыми суровыми, однако, как отмечают верующие, это сакральному действию не может навредить. Наоборот, у прошедших этот обряд уходят болезни и очищается дух. Однако важно делать это правильно и с соблюдением мер безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовитьсяКрещенские омовения в Севастополе: где откроют купелиНадо ли купаться на Крещение
