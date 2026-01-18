https://crimea.ria.ru/20260118/kreschenie-istoriya-traditsii-i-osobennosti-prazdnika-1134303378.html

Крещение: история, традиции и особенности праздника

19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, которые посвящены событиям... РИА Новости Крым, 18.01.2026

крещение

крещение в крыму

праздники и памятные даты

религия

история

традиции

православие

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110273/00/1102730049_0:0:2227:1253_1920x0_80_0_0_78298623ed0a1078db1ae64be65d9bf7.jpg

19 января православные христиане отмечают великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. История, традиции и особенности этого дня – в материале РИА Новости Крым.Крещенский сочельникВажная часть празднования Крещения – сочельник, который православные христиане отмечают 18 января. В этот день службы в церквях не совсем обычные: после богослужения проходит Великая вечерня, а затем духовенство совершает первый чин освящения воды. Второй совершается в сам праздник, 19 января. По преданию, святая вода способна исцелять больных, также ею окропляют дома.По обычаю священнослужители проводят обряд у живой воды – море, источники, озера, реки, проруби. Великое освящение воды в навечерие (преддверие церковного торжества – ред.) и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же.Праздник БогоявленияКрещение Господне православная церковь называет Богоявлением, потому что Иисус Христос после крещения показал себя миру как Спаситель и Мессия. В этом событии была явлена людям Святая Троица: Бог Отец – голосом с неба, Бог Сын – крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой – снизошедшим на Иисуса Христа. А произошло это так.До тридцатилетнего возраста Иисус Христос жил со своей Матерью в небольшом городке Назарете, помогая престарелому отчиму Иосифу. Иисус почти ничем себя не проявлял как мессия, и люди считали его одним из детей Иосифа. Когда пришло время ему начать свое общественное служение, Бог повелел пророку Иоанну Крестителю, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния и крестить в реке Иордан всех кающихся в знак их желания очиститься от грехов.Тогда же среди прочего народа к Иоанну пришел и Иисус из Назарета Галилейского, чтобы креститься от него. Иоанн никогда до этого не встречался с Иисусом и потому не знал, кто он. Но когда Иисус подошел к нему для крещения, то Иоанн как пророк ощутил его святость, безгрешность и превосходство над собой, поэтому он в недоумении возразил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" На что Иисус коротко ответил, что "так надлежит нам исполнить всякую правду". Этим он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а будущим христианам дал пример послушания воле Божией и смирения.Крещение Господне – это торжественное вступление Иисуса Христа на общественное служение роду человеческому.Традиции праздникаПервая и очень важная традиция Крещения – день должен начаться с молитвы. Молитва может отличаться от обычной. В этот праздник, на рассвете, можно попросить Господа о самых своих сокровенных желаниях – считается, что он исполнит все ваши просьбы.Среди верующих также существует традиция окунаться в прорубь в ночь на 19 января и днем, когда вся вода считается святой. Священники и прихожане многих храмов в Крещенский сочельник отправляются на водоем, где заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Прорубь называется Иорданью – в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча.Крещенские морозы слывут самыми суровыми, однако, как отмечают верующие, это сакральному действию не может навредить. Наоборот, у прошедших этот обряд уходят болезни и очищается дух. Однако важно делать это правильно и с соблюдением мер безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовитьсяНадо ли купаться на КрещениеПростые советы для безопасных крещенских купаний – инфографика

2026

