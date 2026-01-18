https://crimea.ria.ru/20260118/kakoy-segodnya-prazdnik-18-yanvarya-1134208646.html

Какой сегодня праздник: 18 января

Какой сегодня праздник: 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2026

Какой сегодня праздник: 18 января

18 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. 18 января в 1943 году была прорвана блокада Ленинграда. В этот день 372 года назад в Переяславле прошел большой совет казаков под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого, вошедший в историю как Переяславская рада. Православные христиане сегодня отмечают Крещенский сочельник. А еще в этот день родился автор "Винни-Пуха" Алан Александр Милн.Что празднуют в мире18 января Русская православная церковь отмечает Крещенский сочельник. Следует заметить, что купаться в источниках в эту ночь и на следующий день – не церковная, а народная традиция, так как вся вода в этот день является освященной Святым Духом. Соответственно, и приобщиться к святыне можно, фактически не выходя из дома.Перуанцы празднуют День основания своей столицы – города Лимы. В ХVI веке на землю инков вторглись испанцы. 18 января 1535 года после победы над аборигенами испанский конкистадор Франсиско Писсаро-и-Гонсалес заложил город Сьюдад-де-лос-Рейес, что означает "город королей". Однако прижилось другое его название - Лима, образованное от топонима реки Римак – "говорливая река". В 1988 году исторический центр Лимы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Еще сегодня День снеговика, День праздничного ожидания, День толкового словаря и День кофейного гурмана. Именины у Аполлинарии, Григория, Татьяны, Евгении.Знаменательные событияВ 1654 году Переяславская рада во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняла решение о присоединении земель Войска Запорожского к Русскому царству.В 1825 году в Москве торжественно открылся один из крупнейших и самых значительных театров оперы и балета в мире – Большой театр России.В 1943 году советские войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции "Искра" прорвали блокаду Ленинграда.Кто родился18 января 1689 года родился французский писатель, философ и правовед Шарль Луи де Монтескье. Юрист по образованию, Монтескье увлекался прозой и писал книги. Его творения "Персидские письма", "Книдский храм", "Путешествие в Париж" известны изящностью и живой сатирой на французское общество. В конце 1720-х годов философ посетил Англию, где изучал английское право и конституционную практику парламента. Итогом его исследований стал знаменитый труд "О духе законов".В 1882 году на свет появился английский писатель Алан Александр Милн. Алан с детства мечтал писать книги. После Первой мировой войны начал работать в юмористическом журнал Punch. Публиковал свои рассказы и стихи, довольно популярные у читателей. Но прославился Милн благодаря сказкам о медведе с опилками в голове – Винни-Пухе. Истории про медведя и его друзей он создавал для своего сына Кристофера Робина. По мотивам этих сказок в нескольких странах сняты мультфильмы, а в зоопарке Лондона стоит памятник Винни-Пуху.Также 18 января родились японский кинорежиссер Такеши Китано, американский актер Кевин Костнер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

