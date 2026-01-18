Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов

https://crimea.ria.ru/20260118/kakoy-format-ekskursiy-naibolee-vostrebovan-u-sovremennykh-turistov-1152363324.html
2026-01-18T17:17
2026-01-18T17:17
2026-01-18T17:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Среди официально зарегистрированных в Крыму экскурсоводов – 20 профессиональных гидов-переводчиков. На каких языках ведут экскурсии для иностранцев на полуострове и какие запросы у современного туриста – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.Сейчас наиболее востребованы, по словам специалиста, экскурсии на английском, немецком, французском языках."Скоро китайский у нас тоже появится. Судя по тому, что это сейчас все актуальнее и актуальнее. Ждем гостей из Китая, поэтому и наверняка скоро получим. Специалисты, у нас есть. Наши преподаватели Крымского федерального университета, есть дипломированные гиды-переводчики, которые к нам могут подключиться по ВКС, на прямую связь и выслушать соискателя. То есть проблем не будет – на любом языке аттестуем", – заверила гостья эфира.По мнению эксперта, в данное время на полуострове нет недостатка в профессиональных кадрах, потому что их подготовка всегда велась на достаточно высоком квалификационном уровне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводовАттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужноТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым.
Среди официально зарегистрированных в Крыму экскурсоводов – 20 профессиональных гидов-переводчиков. На каких языках ведут экскурсии для иностранцев на полуострове и какие запросы у современного туриста – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.
"Чтобы получить аттестацию гида-переводчика вы должны представить свою экскурсию на языке, на котором планируете ее вести. И в составе комиссии тогда будет квалифицированный специалист, который будет эту экскурсию слушать на том языке, на котором заявитель подает заявку", – разъяснила она.
Сейчас наиболее востребованы, по словам специалиста, экскурсии на английском, немецком, французском языках.
"Скоро китайский у нас тоже появится. Судя по тому, что это сейчас все актуальнее и актуальнее. Ждем гостей из Китая, поэтому и наверняка скоро получим. Специалисты, у нас есть. Наши преподаватели Крымского федерального университета, есть дипломированные гиды-переводчики, которые к нам могут подключиться по ВКС, на прямую связь и выслушать соискателя. То есть проблем не будет – на любом языке аттестуем", – заверила гостья эфира.
По мнению эксперта, в данное время на полуострове нет недостатка в профессиональных кадрах, потому что их подготовка всегда велась на достаточно высоком квалификационном уровне.
Крымские экскурсоводы, отметила гостья эфира, стараются быстро адаптироваться и отвечать на запросы современного, в том числе и иностранного, туриста. Главные из них, по ее мнению, это фотонасыщенность, сжатая информация в доступной форме, отсутствие очередей и мусора, а также вкусная еда в красивом месте, без длинных лекций экскурсовода, перечислила эксперт.
