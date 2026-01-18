https://crimea.ria.ru/20260118/kakoy-format-ekskursiy-naibolee-vostrebovan-u-sovremennykh-turistov-1152363324.html

Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов

Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов - РИА Новости Крым, 18.01.2026

Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов

Среди официально зарегистрированных в Крыму экскурсоводов – 20 профессиональных гидов-переводчиков. На каких языках ведут экскурсии для иностранцев на... РИА Новости Крым, 18.01.2026

2026-01-18T17:17

2026-01-18T17:17

2026-01-18T17:17

радио "спутник в крыму"

екатерина лукьяненко

крым

экскурсии

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111379/08/1113790850_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_f5be1d96bebbf49d66e47e9a13578183.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Среди официально зарегистрированных в Крыму экскурсоводов – 20 профессиональных гидов-переводчиков. На каких языках ведут экскурсии для иностранцев на полуострове и какие запросы у современного туриста – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.Сейчас наиболее востребованы, по словам специалиста, экскурсии на английском, немецком, французском языках."Скоро китайский у нас тоже появится. Судя по тому, что это сейчас все актуальнее и актуальнее. Ждем гостей из Китая, поэтому и наверняка скоро получим. Специалисты, у нас есть. Наши преподаватели Крымского федерального университета, есть дипломированные гиды-переводчики, которые к нам могут подключиться по ВКС, на прямую связь и выслушать соискателя. То есть проблем не будет – на любом языке аттестуем", – заверила гостья эфира.По мнению эксперта, в данное время на полуострове нет недостатка в профессиональных кадрах, потому что их подготовка всегда велась на достаточно высоком квалификационном уровне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводовАттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужноТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина лукьяненко, крым, экскурсии, отдых в крыму