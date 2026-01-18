https://crimea.ria.ru/20260118/kak-sbrosit-novogodnie-kilogrammy-sovety-fitnes-trenera-1151874243.html
Как сбросить "новогодние" килограммы: советы фитнес-тренера
Как сбросить "новогодние" килограммы: советы фитнес-тренера - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Как сбросить "новогодние" килограммы: советы фитнес-тренера
Крымчане за период новогодних и рождественских праздников потяжелели в среднем на 2-3 килограмма. Спортзалы сейчас переполнены людьми, которые спешат сбросить... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T19:10
2026-01-18T19:10
2026-01-18T19:10
радио "спутник в крыму"
красота и здоровье
совет эксперта
спорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/02/1119117390_371:737:2702:2048_1920x0_80_0_0_d2f70eb7eb95ca7d87764517600f7d8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Крымчане за период новогодних и рождественских праздников потяжелели в среднем на 2-3 килограмма. Спортзалы сейчас переполнены людьми, которые спешат сбросить лишний вес. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала фитнес-тренер Светлана Поддубная.В то же время эксперт пояснила, что увеличение массы тела связано с задержкой жидкости в организме. "На самом деле эти 2-3 килограмма, по большей части, – это задержка жидкости в организме. И если просто вернуться к своему привычному меню, то буквально за неделю этих килограммов уже не будет", – утверждает спикер.Тем не менее специалист рекомендует не пренебрегать физической нагрузкой. Особенно это касается тех, кто чувствует, что набрал за праздники больше лишнего веса. Однако, предупреждает фитнес-тренер, в режим тренировок стоит входить без фанатизма.По ее словам, выполнять упражнения можно и дома, но предпочесть все же стоит спортзал, чтобы войти в нужный режим тренировок под присмотром специалиста. "Он подскажет, как правильно делать упражнения, с какой интенсивностью, заодно поможет составить меню на определенном этапе. Лучше, конечно, не забрасывать тренировки и все время держать себя в форме", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260112/dengi-zakonchilis-kak-perezhit-golodnyy-yanvar-1151882694.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/02/1119117390_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_cfc5d9e3bc817f1d3aa7ebe4a543029f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красота и здоровье, совет эксперта, спорт, общество
Как сбросить "новогодние" килограммы: советы фитнес-тренера
Советы по сбросу веса после праздников от фитнес-тренера
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым.
Крымчане за период новогодних и рождественских праздников потяжелели в среднем на 2-3 килограмма. Спортзалы сейчас переполнены людьми, которые спешат сбросить лишний вес. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала фитнес-тренер Светлана Поддубная.
"После праздников тренажерные залы активно пополняются людьми, потому что все паникуют по поводу лишних 2-3 кг и срочно бегут сбрасывать их. К набору веса больше склоны женщины. Мужчины, с которыми общаешься, говорят, что они, напротив, даже сбрасывают вес за период праздников", – отметила гостья эфира.
В то же время эксперт пояснила, что увеличение массы тела связано с задержкой жидкости в организме. "На самом деле эти 2-3 килограмма, по большей части, – это задержка жидкости в организме. И если просто вернуться к своему привычному меню, то буквально за неделю этих килограммов уже не будет", – утверждает спикер.
Тем не менее специалист рекомендует не пренебрегать физической нагрузкой. Особенно это касается тех, кто чувствует, что набрал за праздники больше лишнего веса. Однако, предупреждает фитнес-тренер, в режим тренировок стоит входить без фанатизма.
"Нагрузку нужно снизить, потому что перерыв был длительный, не нужно сразу за все хвататься, с большим весом работать. Пусть это будет короткая тренировка, 30-40 минут, но она будет в удовольствие и не отобьет у человека желания заниматься дальше. Можно совмещать и кардионагрузку, и силовые упражнения. Например, вы 5-7 минут размялись на кардиотренажере, а дальше приступили к упражнениям: приседания, отжимания, покачали пресс. Сделали 5-6 упражнений и закончили все растяжкой", — разъяснила эксперт.
По ее словам, выполнять упражнения можно и дома, но предпочесть все же стоит спортзал, чтобы войти в нужный режим тренировок под присмотром специалиста. "Он подскажет, как правильно делать упражнения, с какой интенсивностью, заодно поможет составить меню на определенном этапе. Лучше, конечно, не забрасывать тренировки и все время держать себя в форме", – подытожила эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.