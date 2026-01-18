https://crimea.ria.ru/20260118/kak-sbrosit-novogodnie-kilogrammy-sovety-fitnes-trenera-1151874243.html

Как сбросить "новогодние" килограммы: советы фитнес-тренера

2026-01-18T19:10

радио "спутник в крыму"

красота и здоровье

совет эксперта

спорт

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/02/1119117390_371:737:2702:2048_1920x0_80_0_0_d2f70eb7eb95ca7d87764517600f7d8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Крымчане за период новогодних и рождественских праздников потяжелели в среднем на 2-3 килограмма. Спортзалы сейчас переполнены людьми, которые спешат сбросить лишний вес. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала фитнес-тренер Светлана Поддубная.В то же время эксперт пояснила, что увеличение массы тела связано с задержкой жидкости в организме. "На самом деле эти 2-3 килограмма, по большей части, – это задержка жидкости в организме. И если просто вернуться к своему привычному меню, то буквально за неделю этих килограммов уже не будет", – утверждает спикер.Тем не менее специалист рекомендует не пренебрегать физической нагрузкой. Особенно это касается тех, кто чувствует, что набрал за праздники больше лишнего веса. Однако, предупреждает фитнес-тренер, в режим тренировок стоит входить без фанатизма.По ее словам, выполнять упражнения можно и дома, но предпочесть все же стоит спортзал, чтобы войти в нужный режим тренировок под присмотром специалиста. "Он подскажет, как правильно делать упражнения, с какой интенсивностью, заодно поможет составить меню на определенном этапе. Лучше, конечно, не забрасывать тренировки и все время держать себя в форме", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

