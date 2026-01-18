https://crimea.ria.ru/20260118/kak-povysitsya-srednyaya-temperatura-na-zemle-cherez-50-let---klimatolog-1152475450.html

Как повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог

Средняя температура вырастет минимум еще на 2,5 градуса к 2076 году, а ее рост за 100 лет наблюдений может составить более пяти градусов, заявил РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Средняя температура вырастет минимум еще на 2,5 градуса к 2076 году, а ее рост за 100 лет наблюдений может составить более пяти градусов, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.Ранее ученый рассказал РИА Новости, что сжигание ископаемого топлива стало серьезным фактором ускорения изменения климата примерно 50 лет назад, поэтому Росгидромет считает тренды на потепление с 1976 года.В субботу климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом, он отметил, что средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире примерно на один градус.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Считайте также на РИА Новости Крым:Холодноводные обитатели Черного моря могут исчезнуть"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофыЧерное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион

