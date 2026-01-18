https://crimea.ria.ru/20260118/elektrosnabzhenie-v-khersonskoy-oblasti-vosstanovleno---gubernator-1152475651.html
Электроснабжение в Херсонской области восстановлено - губернатор
Электроснабжение в Херсонской области восстановлено - губернатор - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Электроснабжение в Херсонской области восстановлено - губернатор
Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T09:22
2026-01-18T09:22
2026-01-18T09:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо в субботу сообщил, что обстрелы ВСУ привели к обесточиванию 450 населенных пунктов и 14 муниципальных образований Херсонской области."Энергетики работали всю ночь, поэтапно переводя потребителей на резервные схемы и обеспечивая стабильную подачу электроэнергии. На данный момент электроснабжение восстановлено в полном объеме по резервной схеме", - написал Сальдо в канале на платформе Мах.
херсонская область
Электроснабжение в Херсонской области восстановлено - губернатор
Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо в субботу сообщил, что обстрелы ВСУ привели к обесточиванию 450 населенных пунктов и 14 муниципальных образований Херсонской области.
"Энергетики работали всю ночь, поэтапно переводя потребителей на резервные схемы и обеспечивая стабильную подачу электроэнергии. На данный момент электроснабжение восстановлено в полном объеме по резервной схеме", - написал Сальдо в канале на платформе Мах.
