Электроснабжение в Херсонской области восстановлено - губернатор

Электроснабжение в Херсонской области восстановлено - губернатор

2026-01-18T09:22

2026-01-18T09:22

2026-01-18T09:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Работы по восстановлению электроснабжения в Херсонской области завершены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо в субботу сообщил, что обстрелы ВСУ привели к обесточиванию 450 населенных пунктов и 14 муниципальных образований Херсонской области."Энергетики работали всю ночь, поэтапно переводя потребителей на резервные схемы и обеспечивая стабильную подачу электроэнергии. На данный момент электроснабжение восстановлено в полном объеме по резервной схеме", - написал Сальдо в канале на платформе Мах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

