Рейтинг@Mail.ru
Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260118/ekonomnyy-otdykh-v-krymu-v-yanvare--kuda-edut-turisty-1152387398.html
Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы
Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы
Евпатория вошла в число самых экономных направлений для отдыха в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T19:48
2026-01-18T19:48
крым
новости крыма
евпатория
отдых в крыму
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151902648_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_272f287449ccd262179eb68abfc48a64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в число самых экономных направлений для отдыха в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков сервиса, крымский курорт оказался на пятом месте в десятке доступных по стоимости направлений. Средняя цена за номер в Евпатории составит 3310 рублей за сутки размещения.В тройку лидеров вошли Оренбург, Туапсе и Железноводск, где цены на суточное размещение составляют в среднем 2785, 2994 и 3195 рублей соответственно.Кроме того, в десятке лидеров Уфа со средним ценником в 3208 рублей, Джубга, где за ночевку в среднем придется отдать 3380 рублей, Волгоград – 3539, Воронеж – 3574, Красноярск – 3747 и кубанский поселок Агой – 3811 рублей за ночь.После ярких новогодних праздников желающих путешествовать не уменьшается. В январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7% по сравнению с прошлым годом, при этом в топ лидеров городов для январского отдыха с детьми вошли Ялта и Севастополь, сообщали ранее аналитики Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - АксеновСколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому годуНовогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151902648_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_8e88fc9bfc672a84a779fb13b60b3e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, евпатория, отдых в крыму, туризм в крыму
Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы

Евпатория вошла в топ-10 направлений для отдыха в январе

19:48 18.01.2026
 
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияВ Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в число самых экономных направлений для отдыха в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
По данным аналитиков сервиса, крымский курорт оказался на пятом месте в десятке доступных по стоимости направлений. Средняя цена за номер в Евпатории составит 3310 рублей за сутки размещения.
В тройку лидеров вошли Оренбург, Туапсе и Железноводск, где цены на суточное размещение составляют в среднем 2785, 2994 и 3195 рублей соответственно.
Кроме того, в десятке лидеров Уфа со средним ценником в 3208 рублей, Джубга, где за ночевку в среднем придется отдать 3380 рублей, Волгоград – 3539, Воронеж – 3574, Красноярск – 3747 и кубанский поселок Агой – 3811 рублей за ночь.
После ярких новогодних праздников желающих путешествовать не уменьшается. В январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7% по сравнению с прошлым годом, при этом в топ лидеров городов для январского отдыха с детьми вошли Ялта и Севастополь, сообщали ранее аналитики Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов
Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году
Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
 
КрымНовости КрымаЕвпаторияОтдых в КрымуТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Торговые павильоны загорелись в Ялте
20:48Крещение: история, традиции и особенности праздника
20:24Архитектурный колорит Крыма: в гармонии исторического и современного
19:48Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы
19:10Как сбросить "новогодние" килограммы: советы фитнес-тренера
18:43Зимнюю хватку небесная канцелярия не ослабит: погода в Крыму на неделе
18:09Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение
17:47Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан
17:17Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов
16:43Опасное катание детей на "ватрушках" устроили в Крыму
16:16В центре Симферополя перекроют две улицы
15:57Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром
15:22Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь
14:57На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море
14:20Самвела Карапетяна отправили под домашний арест
13:39Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида"
13:21Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
12:51Новости СВО: армия России уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников
12:40Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
12:35На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работы
Лента новостейМолния