Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы

Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристы

2026-01-18T19:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в число самых экономных направлений для отдыха в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков сервиса, крымский курорт оказался на пятом месте в десятке доступных по стоимости направлений. Средняя цена за номер в Евпатории составит 3310 рублей за сутки размещения.В тройку лидеров вошли Оренбург, Туапсе и Железноводск, где цены на суточное размещение составляют в среднем 2785, 2994 и 3195 рублей соответственно.Кроме того, в десятке лидеров Уфа со средним ценником в 3208 рублей, Джубга, где за ночевку в среднем придется отдать 3380 рублей, Волгоград – 3539, Воронеж – 3574, Красноярск – 3747 и кубанский поселок Агой – 3811 рублей за ночь.После ярких новогодних праздников желающих путешествовать не уменьшается. В январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7% по сравнению с прошлым годом, при этом в топ лидеров городов для январского отдыха с детьми вошли Ялта и Севастополь, сообщали ранее аналитики Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - АксеновСколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому годуНовогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов

