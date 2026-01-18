https://crimea.ria.ru/20260118/chem-na-samom-dele-yavlyaetsya-popytka-anneksii-grenlandii-ssha--mnenie-1152484479.html

Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение

Если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию к Америке, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба. В целом же попытка аннексии острова... РИА Новости Крым, 18.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию к Америке, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба. В целом же попытка аннексии острова Штатами – это глобальное противостояние США с Китаем, пишет главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Если бы по тому или иному сценарию Гренландия была бы присоединена к США, это увековечило бы имя Трампа в истории, считает Коротченко.И отметил, что Штаты теряют статус экономической державы номер один, и все инициативы Трампа надо рассматривать через призму глобальной конкуренции.

