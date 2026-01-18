https://crimea.ria.ru/20260118/chem-na-samom-dele-yavlyaetsya-popytka-anneksii-grenlandii-ssha--mnenie-1152484479.html
Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение
Попытка Трампа аннексировать Гренландию является противостоянием США с Китаем – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию к Америке, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба. В целом же попытка аннексии острова Штатами – это глобальное противостояние США с Китаем, пишет главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Если бы по тому или иному сценарию Гренландия была бы присоединена к США, это увековечило бы имя Трампа в истории, считает Коротченко.
"Если Трамп проглотит Гренландию, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба. Сама возможность такой комбинации потрясает воображение всех. В целом попытку "скушать" Гренландию следует рассматривать как глобальное противостояние США с Китаем", – выразил мнение эксперт.
И отметил, что Штаты теряют статус экономической державы номер один, и все инициативы Трампа надо рассматривать через призму глобальной конкуренции.
