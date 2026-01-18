Рейтинг@Mail.ru
Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение
Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение
Если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию к Америке, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба. В целом же попытка аннексии острова... РИА Новости Крым, 18.01.2026
мнения
сша
гренландия
в мире
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию к Америке, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба. В целом же попытка аннексии острова Штатами – это глобальное противостояние США с Китаем, пишет главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Если бы по тому или иному сценарию Гренландия была бы присоединена к США, это увековечило бы имя Трампа в истории, считает Коротченко.И отметил, что Штаты теряют статус экономической державы номер один, и все инициативы Трампа надо рассматривать через призму глобальной конкуренции.
сша
гренландия
мнения, сша, гренландия, в мире, политика
Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение

Попытка Трампа аннексировать Гренландию является противостоянием США с Китаем – мнение

18:09 18.01.2026
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию к Америке, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба. В целом же попытка аннексии острова Штатами – это глобальное противостояние США с Китаем, пишет главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Если бы по тому или иному сценарию Гренландия была бы присоединена к США, это увековечило бы имя Трампа в истории, считает Коротченко.
"Если Трамп проглотит Гренландию, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба. Сама возможность такой комбинации потрясает воображение всех. В целом попытку "скушать" Гренландию следует рассматривать как глобальное противостояние США с Китаем", – выразил мнение эксперт.
И отметил, что Штаты теряют статус экономической державы номер один, и все инициативы Трампа надо рассматривать через призму глобальной конкуренции.
МненияСШАГренландияВ миреПолитика
 
