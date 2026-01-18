https://crimea.ria.ru/20260118/arkhitekturnyy-kolorit-kryma-v-garmonii-istoricheskogo-i-sovremennogo-1151519828.html

Архитектурный колорит Крыма: в гармонии исторического и современного

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Реконструкция и строительство новых зданий и объектов, активно происходящие в последнее время на полуострове, меняют облик крымских городов благодаря разнообразию архитектурных решений. Каким сегодня является архитектурный облик Крыма и возможно ли его унифицировать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал архитектор, председатель Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев."Крыму очень повезло с историей. У нас города с тысячелетней историей. Естественно, это архитектурное наслоение задает всему полуострову такой необычный колорит. Мы видим, что курортные города имеют наслоение от античной, средневековой архитектуры до времен освоения полуострова Екатериной, советского периода и современной (архитектуры – ред.). Все об этом знают, но не все знают, как дальше с этим быть", – отметил он.Современная архитектура развивается стремительно, и у нее есть свой определенный язык. По мнению эксперта, ключевым должно являться то, что архитектура должна соответствовать своему времени, но не забывать о своих многовековых корнях."Довольно сложно прописать какие-то нормативы для того, чтобы всю застройку привести к общему знаменателю", – отмечает специалист. Однако возможно регламентировать то, что относится к дизайну городской среды – это вывески, шрифтовые композиции, цвета фасадов."Регламенты обязательно должны быть. И мы видим, что правительство работает в этом направлении. В 2021 году были приняты положения, которые закреплены в правилах землепользования застройки. Они даже включают цвет фасада, форму кровли, высоту здания и так далее. То есть такие параметры должны быть обязательно. А касаемо стилевой составляющей, я против того, чтобы их включать в эти правила", – считает гость эфира.Председатель Союза архитекторов Крыма отмечает, что наиболее сформированной архитектурной средой сегодня отличается Южный берег полуострова, где с недавнего времени заработал градостроительный совет."Я бы отметил Ялту. Да, там много проблем. Это, наверное, самая дорогая земля в этом регионе. Естественно, застройщик хочет "выжать" максимум из вложенных средств, поэтому возникает огромная плотность застройки, огромная этажность, которая не всегда соответствует тем площадкам, где располагаются здания", – говорит спикер.И подчеркивает, что теперь в Ялте лучшие специалисты региона советуют администрации, как лучше поступить в той или иной ситуации. Каждый регион Крыма самобытен и имеет свои исторические особенности, добавил архитектор."Крым условно можно разделить на несколько частей – восточный, южный, западный, центральный и северный. Так сложилось, что каждая сторона света нашего полуострова имеет какие-то свои определенные черты. И, прописывая те или иные правила дизайн-кода, нужно учитывать местные характеристики", – подчеркнул собеседник.Такие города, как Феодосия и Судак, более схожи по своим архитектурным историческим чертам, обращает внимание он. Ялта и Алушта – похожи климатически, имеют примерно схожие ландшафтные условия, Саки и Евпатория – тоже находятся на равнине. Естественно, везде абсолютно разные архитектурные приемы."Своеобразием сегодняшнего дня в архитектуре является то, что нет какой-то определенной стилевой составляющей. Сегодня архитектор может проектировать в любом стиле. Мы видим, что в Севастополе появляются такие объекты, как Новый Херсонес, который можно отнести к неоклассике, с повторением элементов прошлого. На мысе Хрустальном – театр оперы и балета характеризуется архитектурой деконструктивизма, популярного в 90-2000-х годах. Это два абсолютно разных объекта, которые появились в одно и то же время… Как раз в этом признак нашего времени – в том, что нет каких-то определенных стилевых черт", – подытожил архитектор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крыму не нужны яркие краски Севера в архитектуре – мнениеЛивадийский дворец ждет большое обновление музейного пространстваАрхитектор предложил установить высоту заборов и цвет крыш домов в Крыму

