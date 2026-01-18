63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

https://crimea.ria.ru/20260118/63-drona-vsu-sbili-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1152474987.html
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в ведомстве.И перечислили: 23 БПЛА – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Республики Северная Осетия-Алания, четыре – над территорией Астраханской области, четыре – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Рязанской области, один – над территорией Ставропольского края, один – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Азовского моря.
08:42 18.01.2026 (обновлено: 08:45 18.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в ведомстве.
И перечислили: 23 БПЛА – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Республики Северная Осетия-Алания, четыре – над территорией Астраханской области, четыре – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Рязанской области, один – над территорией Ставропольского края, один – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Азовского моря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.