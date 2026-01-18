https://crimea.ria.ru/20260118/63-drona-vsu-sbili-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1152474987.html

63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 18.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в ведомстве.И перечислили: 23 БПЛА – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Республики Северная Осетия-Алания, четыре – над территорией Астраханской области, четыре – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Рязанской области, один – над территорией Ставропольского края, один – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

