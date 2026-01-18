Рейтинг@Mail.ru
63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260118/63-drona-vsu-sbili-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1152474987.html
63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 18.01.2026
63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T08:42
2026-01-18T08:45
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
крым
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в ведомстве.И перечислили: 23 БПЛА – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Республики Северная Осетия-Алания, четыре – над территорией Астраханской области, четыре – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Рязанской области, один – над территорией Ставропольского края, один – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260117/dva-drona-vsu-sbity-nad-krymom-i-azovskim-morem-1152474092.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11672914e9c0d00eb2fd9dd22f0968a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, крым, новости крыма, срочные новости крыма
63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России - Минобороны

08:42 18.01.2026 (обновлено: 08:45 18.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в ведомстве.
И перечислили: 23 БПЛА – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Республики Северная Осетия-Алания, четыре – над территорией Астраханской области, четыре – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Рязанской области, один – над территорией Ставропольского края, один – над территорией Республики Крым и один – над акваторией Азовского моря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Вчера, 23:19
Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
 
Министерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
10:42Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья
10:32Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в Беслане
10:27Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым
10:12В Крыму назвали значение Переяславской рады
10:06Крещенский сочельник - традиции праздника
09:57"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
09:33В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"
09:33Как повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог
09:22Электроснабжение в Херсонской области восстановлено - губернатор
09:10Операция "Искра": 83 года назад была прорвана блокада Ленинграда
08:51Самолет из Сочи вынуждено сел в Барнауле из-за технической неисправности
08:4263 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
08:26Целебный сон: тренд на "сонный туризм" набирает обороты в России и Крыму
07:45Ученый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове
07:01В Херсонесском монастыре пройдут богослужения в честь Крещения Господня
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 января
23:19Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
22:11На дорогах Крыма образовались снежные переметы
Лента новостейМолния