Землетрясение произошло на Камчатке
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
10:10 17.01.2026 (обновлено: 10:11 17.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки утром в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,88. Об этом сообщают в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки зафиксированы в Авачинском заливе в 06:46 на расстоянии 190 километров от Петропавловска-Камчатска. Очаг залегал на глубине 39 километров, магнитуда землетрясения составила 5,8. Кроме того, в 06:54 зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой 4,0.
По данным сейсмологов, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.
Кроме того, в Петропавловске-Камчатском продолжается работа по расчистке снега. В некоторых местах высота сугробов достигла четырех этажей. Спасатели расчищают школы и детские сады, входы и эвакуационные выходы которых заблокированы снегом.
В четверг на Камчатку обрушился снегопад. В результате два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов. В городе объявлен режим ЧС.
Утром 14 января в Туве произошло землетрясение магнитудой 4,6. 10 января сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Индонезии. В этот же день у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.
В минувший вторник в японской префектуре Симанэ за 16 минут зафиксировали четыре землетрясения. Их магнитуда составила 6,2, 4,5, 5,1 и 3,8. В течение суток там произошло 33 подземных толчка.
Кроме того, в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,3.
4 января подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.