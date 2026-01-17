https://crimea.ria.ru/20260117/zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke-1152461526.html

Землетрясение произошло на Камчатке

У берегов Камчатки утром в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,88. Об этом сообщают в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 17.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки утром в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,88. Об этом сообщают в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.По данным сейсмологов, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.Кроме того, в Петропавловске-Камчатском продолжается работа по расчистке снега. В некоторых местах высота сугробов достигла четырех этажей. Спасатели расчищают школы и детские сады, входы и эвакуационные выходы которых заблокированы снегом.В четверг на Камчатку обрушился снегопад. В результате два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов. В городе объявлен режим ЧС.Утром 14 января в Туве произошло землетрясение магнитудой 4,6. 10 января сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Индонезии. В этот же день у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8.В минувший вторник в японской префектуре Симанэ за 16 минут зафиксировали четыре землетрясения. Их магнитуда составила 6,2, 4,5, 5,1 и 3,8. В течение суток там произошло 33 подземных толчка.Кроме того, в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,3.4 января подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

