Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты

"В Спасательную службу Севастополя поступил вызов: на горе Мердвен-Кая мужчина оказался заблокирован на скале и не может выбраться самостоятельно. Требуется помощь спасателей. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена нашего поисково-спасательного подразделения "Юг", - говорится в сообщении.



По данным губернатора, спасатели прибыли на место и установили, что наиболее безопасный способ эвакуации — спуск к пострадавшему сверху. При помощи альпинистского снаряжения они спустились к мужчине, надели на него страховочную систему и эвакуировали его вниз с высоты около 50 метров, доставив в безопасное место.



По данным спасателей, молодой человек в тумане перепутал тропы. Спустившись вниз около 100 метров, он оказался на узкой скальной полке, откуда дальнейшее движение стало невозможным. После этого он вызвал помощь.



"Спасательная операция длилась порядка пяти часов. Работы осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась", - заключил губернатор.