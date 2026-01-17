Рейтинг@Mail.ru
Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260117/zastryal-na-skale-v-sevastopole-spasli-muzhchinu-s-50-metrovoy-vysoty-1152470293.html
Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты
Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты
В Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T18:55
2026-01-17T18:55
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
происшествия
горы
горы крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152470180_0:235:1079:842_1920x0_80_0_0_3251ceb79f5b5e55a08133c912752705.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260116/v-krymu-spasli-semyu-so-skaly-nad-morem-1152458851.html
севастополь
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152470180_0:134:1079:943_1920x0_80_0_0_105261c91e49a2b99f3d838d60dfba3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, происшествия, горы, горы крыма
Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты

В Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты

18:55 17.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСпасательная операция на Мердвен-Кая
Спасательная операция на Мердвен-Кая
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Спасательную службу Севастополя поступил вызов: на горе Мердвен-Кая мужчина оказался заблокирован на скале и не может выбраться самостоятельно. Требуется помощь спасателей. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена нашего поисково-спасательного подразделения "Юг", - говорится в сообщении.

По данным губернатора, спасатели прибыли на место и установили, что наиболее безопасный способ эвакуации — спуск к пострадавшему сверху. При помощи альпинистского снаряжения они спустились к мужчине, надели на него страховочную систему и эвакуировали его вниз с высоты около 50 метров, доставив в безопасное место.

По данным спасателей, молодой человек в тумане перепутал тропы. Спустившись вниз около 100 метров, он оказался на узкой скальной полке, откуда дальнейшее движение стало невозможным. После этого он вызвал помощь.

"Спасательная операция длилась порядка пяти часов. Работы осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась", - заключил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму спасли семью со склона горы Караул-Оба
Вчера, 22:35
В Крыму спасли семью со скалы над морем
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПроисшествияГорыГоры Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13ЕС и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле
20:02Как "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВД
19:41Трамп объявил о повышении пошлин с 1 июня для восьми европейских стран
19:23Ялта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогоды
19:02Детонировал дрон – в Белгородской области ранен мужчина
18:55Застрял на скале: в Севастополе спасли мужчину с 50-метровой высоты
18:24Задержание СБУ директора крымской школы и новый астероид: топ недели
17:51Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря
17:32В Польше уничтожили почти все советские памятники
17:11Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
16:57Лечащийся в Москве после атаки на Хорлы мальчик потерял при теракте маму
16:41Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
16:32Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова
16:10В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
15:56Пять сел обесточены под Севастополем
15:29Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить
15:01В Бердянске без отопления остаются 96 домов
14:46Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе
14:33В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
14:11Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей
Лента новостейМолния