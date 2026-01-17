Рейтинг@Mail.ru
Задержание СБУ директора крымской школы и новый астероид: топ недели - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Задержание СБУ директора крымской школы и новый астероид: топ недели
Задержание СБУ директора крымской школы и новый астероид: топ недели - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Задержание СБУ директора крымской школы и новый астероид: топ недели
Незаконное задержание директора ялтинской школы на Украине. Удары ВСУ по мирным регионам России. Заявления президента США дональда Трампа о Гренландии и Ираке... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T18:24
2026-01-17T18:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Незаконное задержание директора ялтинской школы на Украине. Удары ВСУ по мирным регионам России. Заявления президента США дональда Трампа о Гренландии и Ираке. Ситуация с теплом и энергетикой в Киеве и конфликт мэра украинской столицы Виталия Кличко с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Перспективы возобновленияЗадержание директора крымской школы на УкраинеДиректора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили на этой неделе в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным. В ведомстве подчеркнули, что вменяемая Турлаковой вина является грубым нарушением прав человека и демонстрирует произвол украинских спецслужб.Как сообщали в СБУ, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению "в коллаборационной деятельности" якобы из-за "пособничества идеологии России" и "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды".В этом задержании проявилась самая суть нацистского режима Украины, представители которого действуют как шакалы и воюют не с сильными, а с беззащитными, но безнаказанным это не останется, убежден профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Удары ВСУ по Крыму и регионам РФНа этой недели ВСУ продолжали попытки атаковать мирные регионы России. В том числе, 11 декабря ракетной атаке подвергся Таганрог. В результате повреждена инфраструктура, возник пожар. Повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении. Власти ввели локальный режим ЧС.12 января ВСУ дважды за вечер пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника. В Балаклаве осколками повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля. На территории детсада в Балаклаве утром обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа, повреждений здания не зафиксировано.14 января в Ростовской области в результате удара беспилотников были повреждены многоэтажки, загорелось промышленное предприятие, также огонь полностью уничтожил огнем несколько частных жилых домов. В пригороде Ростова четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения. В городе был введен режим ЧС.Трамп о Гренландии и ИракеСША рано или поздно возьмут Гренландию, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. По его мнению, если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.Во вторник Трамп сделал еще одно заявление - о поддержке беспорядков в Иране. Он пообещал "оказать помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является "победа", но не уточнил, в чем именно она должна заключаться. По мнению профессора политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, США продолжат попытки дестабилизировать ситуацию в Иране, в том числе используя внутренние противоречия, но военная операция по аналогии с недавним вторжением в Венесуэлу вряд ли возможна.Ситуация в Киеве и конфликт Зеленского с КличкоНа этой неделе Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild заявил, что Украина не может отражать удары с воздуха даже по Киеву, поскольку противовоздушная оборона страны не обладает необходимыми ресурсами. Кличко также отметил, что ситуация с тепло-, электро- и водоснабжением в Киеве сейчас "в высшей степени критическая". Из-за перебоев с электроснабжением в столице Украины массово закрываются супермаркеты, город живет по экстренным графикам отключений.Глава киевского режима Владимир Зеленский, оценивая работу киевских властей, заявил о ее недостаточной интенсивности в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. В ответ Кличко выразил несогласие, подчеркнул, что подобные заявления обесценивают труд тысяч специалистов, которые обеспечивают жизнедеятельность города, и призвал киевлян выезжать из города, чтоб не замерзнуть.Аэропорт "Симферополь"Работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой, сообщил в среду министр транспорта Крыма Арсений Козловский по итогам рабочей встречи с гендиректором авиаузла Евгением Баженовым. По его словам, особое внимание уделяется комплексной подготовке к запуску рейсов. Стратегия направлена на то, чтобы сделать Крым максимально доступным для туристов со всех регионов Российской Федерации.Новый астероидНа этой неделе в ряде СМИ распространилась информация о том, что открытый 13 января новый астероид CE2XZW2 с большой вероятностью может врезаться в Землю. При этом уточнялось, что размеры небесного объекта не большие. Поэтому, если вход в атмосферу Земли все же произойдет, объект неизбежно взорвется, а до поверхности планеты долетят только небольшие осколки. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН назвали информацию о возможном столкновении недостоверной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Задержание СБУ директора крымской школы и новый астероид: топ недели

Задержание в Киеве директора крымской школы и новый астероид: топ новостейнедели

18:24 17.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Незаконное задержание директора ялтинской школы на Украине. Удары ВСУ по мирным регионам России. Заявления президента США дональда Трампа о Гренландии и Ираке. Ситуация с теплом и энергетикой в Киеве и конфликт мэра украинской столицы Виталия Кличко с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Перспективы возобновления

Задержание директора крымской школы на Украине

Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили на этой неделе в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным. В ведомстве подчеркнули, что вменяемая Турлаковой вина является грубым нарушением прав человека и демонстрирует произвол украинских спецслужб.
Как сообщали в СБУ, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению "в коллаборационной деятельности" якобы из-за "пособничества идеологии России" и "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды".
В этом задержании проявилась самая суть нацистского режима Украины, представители которого действуют как шакалы и воюют не с сильными, а с беззащитными, но безнаказанным это не останется, убежден профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Удары ВСУ по Крыму и регионам РФ

На этой недели ВСУ продолжали попытки атаковать мирные регионы России. В том числе, 11 декабря ракетной атаке подвергся Таганрог. В результате повреждена инфраструктура, возник пожар. Повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении. Власти ввели локальный режим ЧС.
12 января ВСУ дважды за вечер пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника. В Балаклаве осколками повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля. На территории детсада в Балаклаве утром обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа, повреждений здания не зафиксировано.
14 января в Ростовской области в результате удара беспилотников были повреждены многоэтажки, загорелось промышленное предприятие, также огонь полностью уничтожил огнем несколько частных жилых домов. В пригороде Ростова четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения. В городе был введен режим ЧС.
Трамп о Гренландии и Ираке

США рано или поздно возьмут Гренландию, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. По его мнению, если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.
Во вторник Трамп сделал еще одно заявление - о поддержке беспорядков в Иране. Он пообещал "оказать помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является "победа", но не уточнил, в чем именно она должна заключаться. По мнению профессора политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, США продолжат попытки дестабилизировать ситуацию в Иране, в том числе используя внутренние противоречия, но военная операция по аналогии с недавним вторжением в Венесуэлу вряд ли возможна.
Ситуация в Киеве и конфликт Зеленского с Кличко

На этой неделе Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild заявил, что Украина не может отражать удары с воздуха даже по Киеву, поскольку противовоздушная оборона страны не обладает необходимыми ресурсами. Кличко также отметил, что ситуация с тепло-, электро- и водоснабжением в Киеве сейчас "в высшей степени критическая". Из-за перебоев с электроснабжением в столице Украины массово закрываются супермаркеты, город живет по экстренным графикам отключений.
Глава киевского режима Владимир Зеленский, оценивая работу киевских властей, заявил о ее недостаточной интенсивности в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. В ответ Кличко выразил несогласие, подчеркнул, что подобные заявления обесценивают труд тысяч специалистов, которые обеспечивают жизнедеятельность города, и призвал киевлян выезжать из города, чтоб не замерзнуть.
Аэропорт "Симферополь"

Работу аэропорта "Симферополь" после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой, сообщил в среду министр транспорта Крыма Арсений Козловский по итогам рабочей встречи с гендиректором авиаузла Евгением Баженовым. По его словам, особое внимание уделяется комплексной подготовке к запуску рейсов. Стратегия направлена на то, чтобы сделать Крым максимально доступным для туристов со всех регионов Российской Федерации.
Новый астероид

На этой неделе в ряде СМИ распространилась информация о том, что открытый 13 января новый астероид CE2XZW2 с большой вероятностью может врезаться в Землю. При этом уточнялось, что размеры небесного объекта не большие. Поэтому, если вход в атмосферу Земли все же произойдет, объект неизбежно взорвется, а до поверхности планеты долетят только небольшие осколки. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН назвали информацию о возможном столкновении недостоверной.
