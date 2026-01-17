Рейтинг@Mail.ru
Ялта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогоды - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Ялта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогоды
Ялта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогоды - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Ялта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогоды
Свыше 200 человек продолжают устранять последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T19:23
2026-01-17T19:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Свыше 200 человек продолжают устранять последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко."В Большой Ялте продолжает действовать штормовое предупреждение, температура воздуха – минус 2, ветер северо-восточный 4-9 м/с, осадки незначительные. Над устранением последствий непогоды от дорожно-эксплуатационного управления, Крымавтодора, структур департамента ЖКХ и подрядчиков в общей сложности работает 20 единиц техники, более 200 человек", - написала она в своем Telegram-канале.По информации Павленко, потрачено уже свыше 110 тонн реагентов. В целом в Ялте, Алупке и поселках ситуация нормализована, за исключением Паркового, "где еще нужно доработать".В единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 300 звонков. Все обращения на контроле и устраняются в регламентное время, заверила Павленко. Также она сообщила, что на улице Виноградной занесло автомобиль, были сложности дорожного движения, но к данному моменту проблема решена.Ранее власти Ялты сообщали, что для борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб. В субботу сообщалось также, что для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог власти Ялты запросили у республики дополнительные силы.Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия стихии. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ялта под снегом: более 200 человек устраняют последствия непогоды

В Большой Ялте свыше 200 человек продолжают устранять последствия непогоды – власти

19:23 17.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте продолжают устранять последствия непогоды
В Ялте продолжают устранять последствия непогоды
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Свыше 200 человек продолжают устранять последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"В Большой Ялте продолжает действовать штормовое предупреждение, температура воздуха – минус 2, ветер северо-восточный 4-9 м/с, осадки незначительные. Над устранением последствий непогоды от дорожно-эксплуатационного управления, Крымавтодора, структур департамента ЖКХ и подрядчиков в общей сложности работает 20 единиц техники, более 200 человек", - написала она в своем Telegram-канале.
По информации Павленко, потрачено уже свыше 110 тонн реагентов. В целом в Ялте, Алупке и поселках ситуация нормализована, за исключением Паркового, "где еще нужно доработать".
В единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 300 звонков. Все обращения на контроле и устраняются в регламентное время, заверила Павленко. Также она сообщила, что на улице Виноградной занесло автомобиль, были сложности дорожного движения, но к данному моменту проблема решена.
Ранее власти Ялты сообщали, что для борьбы с последствиями сильных снегопадов в Ялте сформирован оперштаб. В субботу сообщалось также, что для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог власти Ялты запросили у республики дополнительные силы.
Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия стихии. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.
Лента новостейМолния