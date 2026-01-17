Рейтинг@Mail.ru
Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал киевлян уехать из города из-за отсутствия отопления на фоне энергетического кризиса на Украине, пишет Reuters. РИА Новости Крым, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал киевлян уехать из города из-за отсутствия отопления на фоне энергетического кризиса на Украине, пишет Reuters.Как пишет агентство, такое решение, по мнению мэра, позволит снизить нагрузку на городскую инфраструктуру.Утром в субботу он сообщал, что в Киеве без тепла остаются около полусотни домов. Без света - 56 тысяч жителей в Бучанском районе. После серии ночных взрывов в Одессе, Херсоне, Запорожье и Днепропетровской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры.На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать

13:09 17.01.2026
 
Автомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал киевлян уехать из города из-за отсутствия отопления на фоне энергетического кризиса на Украине, пишет Reuters.
Как пишет агентство, такое решение, по мнению мэра, позволит снизить нагрузку на городскую инфраструктуру.
"Впервые в истории большая часть города осталась без отопления", — заявил Кличко.
Утром в субботу он сообщал, что в Киеве без тепла остаются около полусотни домов. Без света - 56 тысяч жителей в Бучанском районе. После серии ночных взрывов в Одессе, Херсоне, Запорожье и Днепропетровской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
Лента новостейМолния