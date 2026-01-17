https://crimea.ria.ru/20260117/vlasti-yalty-zaprosili-dopolnitelnye-sily-dlya-borby-so-snegom-1152460847.html

Власти Ялты запросили дополнительные силы для борьбы со снегом

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог запросили у республики власти Ялты. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.Кроме того, в течение сегодняшнего дня в городе необходимо очистить от снега более 600 лестничных маршей. Все возможные силы и средства задействованы, уточнила она.По словам Павленко, снег для деток - это праздник, но для взрослых - это серьезное испытание, поскольку Ялта - гористая местность."Я призываю всех по максимуму оставаться дома и не выходить без надобности на улицу. Друзья, пусть эта снежная погода не испортит вам замечательных выходных", - сказала она в видео, опубликованном в Telegram-канале.Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия снегопада. Очисткой дорог занимаются 10 единиц техники. Дополнительно на расчистку вышли 16 человек от предприятий ЖКХ и 105 дворников, сообщала Павленко. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах. Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

