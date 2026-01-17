Власти Ялты запросили дополнительные силы для борьбы со снегом

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог запросили у республики власти Ялты. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.Кроме того, в течение сегодняшнего дня в городе необходимо очистить от снега более 600 лестничных маршей. Все возможные силы и средства задействованы, уточнила она.По словам Павленко, снег для деток - это праздник, но для взрослых - это серьезное испытание, поскольку Ялта - гористая местность."Я призываю всех по максимуму оставаться дома и не выходить без надобности на улицу. Друзья, пусть эта снежная погода не испортит вам замечательных выходных", - сказала она в видео, опубликованном в Telegram-канале.Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия снегопада. Очисткой дорог занимаются 10 единиц техники. Дополнительно на расчистку вышли 16 человек от предприятий ЖКХ и 105 дворников, сообщала Павленко. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах. Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ялте за полтора часа выпало 15 сантиметров снега – власти запросили помощи для расчистки

09:24 17.01.2026 (обновлено: 09:58 17.01.2026)
 
Снегопад в Ялте
Снегопад в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Дополнительные силы для ликвидации последствий снегопада и расчистки дорог запросили у республики власти Ялты. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

"Вчера вечером за полтора часа выпало 15 сантиметров снега. Снег продолжает идти и ночью, и утром повсеместно. Напомню, у нас более 500 километров дорожных артерий. В связи с этим мы запросили дополнительные силы из республики. Буквально час назад Юрий Михайлович Гоцанюк (председатель Совета министров Республики Крым – ред.) организовал работу ресурсоснабжающих организаций по линии министерства жилищно-коммунального хозяйства и министерства транспорта. Мы ждем дополнительные силы", - сообщила Павленко в своем Telegram-канале.

Кроме того, в течение сегодняшнего дня в городе необходимо очистить от снега более 600 лестничных маршей. Все возможные силы и средства задействованы, уточнила она.
По словам Павленко, снег для деток - это праздник, но для взрослых - это серьезное испытание, поскольку Ялта - гористая местность.
"Я призываю всех по максимуму оставаться дома и не выходить без надобности на улицу. Друзья, пусть эта снежная погода не испортит вам замечательных выходных", - сказала она в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Накануне в Ялте случился снегопад, в ЕДДС города за два часа поступило порядка 100 звонков. Коммунальная техника оперативно устраняла последствия снегопада. Очисткой дорог занимаются 10 единиц техники. Дополнительно на расчистку вышли 16 человек от предприятий ЖКХ и 105 дворников, сообщала Павленко. В пятницу в Ялте из-за сильного снегопада приняли решение об отмене уроков в школах.
Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.
