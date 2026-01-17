Рейтинг@Mail.ru
Владыка Лазарь: биография
Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины. РИА Новости Крым, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Ростислав Филиппович Швец, бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился 22 апреля 1939 года в семье глубоко верующих крестьян Галичины.Священником он мечтал быть с детства. В 15 лет ушел в послушники в Почаевский монастырь, а затем еще два года нес послушание в Успенском Жировицком монастыре. Поступил в Минскую духовную семинарию, но не окончил ее, так как через год его забрали в армию.После демобилизации верующий молодой человек поступил в Одесскую духовную семинарию, а затем – в Ленинградскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. Позже он учился в аспирантуре Московской духовной академии, нес послушание в Отделе внешних сношений патриархии РПЦ.5 марта 1971 года был рукоположен во диакона и практически сразу – во иерея, служил в храмах Киева, в частности, в старейшем Владимирском соборе.Через четыре года Лазарю доверили паству в Латинской Америке.1 апреля 1978 года Ростислав Швец принял монашеский постриг, а затем его возвели в сан архимандрита. Через год монах Лазарь (Швец) уже епископ Аргентинский и Южноамериканский и патриарший экзарх (епископ, возглавляющий отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны, где находится резиденция патриарха) в Центральной и Южной Америке.Уже в сане архиепископа он временно управлял Ивано-Франковской епархией, а затем Одесской и Херсонской.В 1990 году Ростислав Швец баллотировался в Верховную раду Украины по одному из избирательных округов Тернопольской области. Занял второе место, уступив писателю-украинисту Дмитрию Павлычко.Главой Симферопольской и Крымской епархии был назначен летом 1992 года.В июне 2022 года Симферопольская и Крымская епархия решением Синода РПЦ была принята в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси. Была создана Крымская митрополия.Лазарь был награжден десятками церковных и государственных наград.Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:28 17.01.2026
 
© Фото: Александр ПолегенькоВладыка Лазарь
Владыка Лазарь
© Фото: Александр Полегенько
