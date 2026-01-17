Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сгорел двухэтажный дом - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Севастополе сгорел двухэтажный дом
В Севастополе сгорел двухэтажный дом
В Севастополе сгорел двухэтажный дом
В Севастополе в частном двухэтажном доме произошел пожар на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T11:34
2026-01-17T11:34
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
новости севастополя
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152463704_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5597c895ad38485ea7f248fa4bc7b18d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в частном двухэтажном доме произошел пожар на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.По информации ведомства, пожар вспыхнул в садоводческом товариществе "Парус-4" ранним утром в субботу. Загорелся двухэтажный частный дом.Погибших и пострадавших на пожаре нет, хозяева эвакуировались самостоятельно, добавили в МЧС.Накануне в Севастополе огнеборцы МЧС России потушили неэксплуатируемое кафе, площадь пожара составляет 60 квадратных метров.
севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, общество
В Севастополе сгорел двухэтажный дом

В Севастополе в частном двухэтажном доме произошел пожар на площади 150 "квадратов"

11:34 17.01.2026
 
© МЧС СевастополяПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в частном двухэтажном доме произошел пожар на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По информации ведомства, пожар вспыхнул в садоводческом товариществе "Парус-4" ранним утром в субботу. Загорелся двухэтажный частный дом.

"Пожар площадью 150 квадратных метров ликвидировали полностью в 08:30. Всего в работах задействовалось 8 единиц техники и 19 человек. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших на пожаре нет, хозяева эвакуировались самостоятельно, добавили в МЧС.
Накануне в Севастополе огнеборцы МЧС России потушили неэксплуатируемое кафе, площадь пожара составляет 60 квадратных метров.
