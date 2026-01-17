https://crimea.ria.ru/20260117/v-sevastopole-sgorel-dvukhetazhnyy-dom-1152463816.html

В Севастополе сгорел двухэтажный дом

В Севастополе сгорел двухэтажный дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в частном двухэтажном доме произошел пожар на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.По информации ведомства, пожар вспыхнул в садоводческом товариществе "Парус-4" ранним утром в субботу. Загорелся двухэтажный частный дом.Погибших и пострадавших на пожаре нет, хозяева эвакуировались самостоятельно, добавили в МЧС.Накануне в Севастополе огнеборцы МЧС России потушили неэксплуатируемое кафе, площадь пожара составляет 60 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет количество бытовых пожаровВ многоквартирном доме под Ялтой произошел пожарВ Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека

