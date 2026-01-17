https://crimea.ria.ru/20260117/v-polshe-unichtozhili-pochti-vse-sovetskie-pamyatniki-1152469632.html

В Польше уничтожили почти все советские памятники

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Власти Польши уничтожили почти все памятники советским воинам, освобождавшим страну. Об этом сообщил журналистам временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, пишет РИА Новости.В субботу российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году.При этом, по его словам, за четыре года было зафиксировано 80 случаев вандализма только на кладбищах, где находятся солдатские могилы."Польская сторона утверждает, что кладбища, советские захоронения находятся под опекой государства. Но это тоже неправда. Есть шесть случаев уничтожения захоронений в местах, которые числятся в согласованном с польской стороны перечне захоронений советских воинов, погибших во время Второй мировой войны. В этом списке есть шесть мест, которые уничтожены, их больше нет", - сказал дипломат.Также он напомнил, что в последние годы Варшава пытается возложить на Советский союз ответственность за развязывание Второй мировой войны."Это полный абсурд и чушь, направленная на сознательное вымарывание из исторической памяти рядовых поляков того, что было на самом деле, того, что современная Польша своим выживанием, существованием обязана подвигу 600 тысяч советских солдат, парней и девушек, которые погибли на территории этой страны", - обозначил он.Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков высказал мнение, что война с памятниками в Европе и на Украине нужна для того, чтобы промыть людям мозги и навязать им альтернативную историю, которая нужна для нового передела мира и удержания граждан в определенном политическом русле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двуличие Польши: чтят память жертв укронацистов и поддерживают КиевПолитический идиотизм – на Украине "запретили" СусанинаВ Молдавии открыли мемориал вторгшимся в СССР румынским союзникам Гитлера

https://crimea.ria.ru/20250117/80-let-osvobozhdeniyu-varshavy-kak-krasnaya-armiya-ostanovila-fabriku-smerti-1143418507.html

