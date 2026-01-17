Рейтинг@Mail.ru
В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-zhiteli-snt-ostalis-bez-sveta--prokuratura-nachala-proverku-1152468327.html
В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
В Крыму прокуратура начала проверку из-за информации об отключении света в СНТ "Строитель" Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T16:10
2026-01-17T16:10
новости крыма
прокуратура республики крым
крым
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму прокуратура начала проверку из-за информации об отключении света в СНТ "Строитель" Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, добавили в ведомстве.Ранее в субботу председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, сообщил, что из-за обильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети.В пятницу глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что на севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января будет ограничено уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белогорске в Крыму отключили уличное освещениеВ Бердянске без отопления остаются 96 домовВ Симферополе пропал свет
https://crimea.ria.ru/20260117/pyat-sel-obestocheny-pod-sevastopolem-1152468156.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, прокуратура республики крым, крым, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку

Из-за отключения света в СНТ "Строитель" под Симферополем прокуратура начала проверку

16:10 17.01.2026
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму прокуратура начала проверку из-за информации об отключении света в СНТ "Строитель" Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с опубликованным обращением жителей СНТ "Строитель" Симферопольского района об ограничении электроснабжения на территории товарищества", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, добавили в ведомстве.
Ранее в субботу председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, сообщил, что из-за обильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети.
В пятницу глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что на севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января будет ограничено уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
В Бердянске без отопления остаются 96 домов
В Симферополе пропал свет
Работа по замене ламп
15:56
Пять сел обесточены под Севастополем
 
Новости КрымаПрокуратура Республики КрымКрымОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32В Польше уничтожили почти все советские памятники
17:11Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
16:57Лечащийся в Москве после атаки на Хорлы мальчик потерял при теракте маму
16:41Пять человек пострадали в массовом ДТП в Крыму
16:32Киев предлагает неприемлемые условия обмена курян – Москалькова
16:10В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
15:56Пять сел обесточены под Севастополем
15:29Из Мариуполя в Батуми - круизы через Азовское море могут возродить
15:01В Бердянске без отопления остаются 96 домов
14:46Трое детей ранены при взрыве газового баллона в придорожном кафе
14:33В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
14:11Изощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублей
13:58Путин поздравил артистов России с профессиональным праздником
13:44Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта
13:20В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
13:16В ДНР освободили Приволье
13:09Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
12:56Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
12:46Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас
12:38Проезд на Ай-Петри закрыт
Лента новостейМолния