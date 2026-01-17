https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-zhiteli-snt-ostalis-bez-sveta--prokuratura-nachala-proverku-1152468327.html

В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку

В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 17.01.2026

В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку

В Крыму прокуратура начала проверку из-за информации об отключении света в СНТ "Строитель" Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 17.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму прокуратура начала проверку из-за информации об отключении света в СНТ "Строитель" Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, добавили в ведомстве.Ранее в субботу председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, сообщил, что из-за обильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети.В пятницу глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что на севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января будет ограничено уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белогорске в Крыму отключили уличное освещениеВ Бердянске без отопления остаются 96 домовВ Симферополе пропал свет

крым

Новости

