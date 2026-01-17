Рейтинг@Mail.ru
В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
зафиксировано увеличение нагрузки на электросети. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 17.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Из-за обильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он отметил, что для предотвращения перебоев с подачей электричества муниципалитетам поручено оптимизировать работу систем уличного освещения, а предприятиям – скорректировать графики работы энергоемкого оборудования и, по возможности, перенести его использование на время после прохождения циклона."Реализация этих мер позволит минимизировать вероятность аварийных ситуаций в энергосистеме региона. Просим крымчан и гостей полуострова отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и рационально использовать электроэнергию в быту", - подчеркнул Гоцанюк.В пятницу глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что на севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января будет ограничено уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.
В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики

Власти Крыма предупредили о возможном графике аварийных отключений света из-за холодов

13:20 17.01.2026 (обновлено: 13:25 17.01.2026)
 
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаЗаснеженные ЛЭП в Крыму
Заснеженные ЛЭП в Крыму
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Из-за обильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Холодная погода вызвала пиковый спрос на электроэнергию, что создает риск перегрузки сетей и возможного введения аварийных графиков отключений в период с 17 по 21 января", - написал он в Telegram.
Он отметил, что для предотвращения перебоев с подачей электричества муниципалитетам поручено оптимизировать работу систем уличного освещения, а предприятиям – скорректировать графики работы энергоемкого оборудования и, по возможности, перенести его использование на время после прохождения циклона.
"Реализация этих мер позволит минимизировать вероятность аварийных ситуаций в энергосистеме региона. Просим крымчан и гостей полуострова отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и рационально использовать электроэнергию в быту", - подчеркнул Гоцанюк.
В пятницу глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что на севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января будет ограничено уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.
