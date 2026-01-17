https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-zafiksirovan-pikovyy-spros-na-elektrichestvo--vvedut-li-grafiki-1152465873.html

В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики

2026-01-17T13:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Из-за обильных снегопадов и похолодания в Крыму зафиксировано увеличение нагрузки на электросети. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он отметил, что для предотвращения перебоев с подачей электричества муниципалитетам поручено оптимизировать работу систем уличного освещения, а предприятиям – скорректировать графики работы энергоемкого оборудования и, по возможности, перенести его использование на время после прохождения циклона."Реализация этих мер позволит минимизировать вероятность аварийных ситуаций в энергосистеме региона. Просим крымчан и гостей полуострова отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и рационально использовать электроэнергию в быту", - подчеркнул Гоцанюк.В пятницу глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что на севере Крыма в городе Армянск, в Сакском и Белогорском районах с 17 по 19 января будет ограничено уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в непогоду.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер и снег. По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на выходных в Крыму тыловая часть циклонического "волчка" принесет кратковременные снегопады и метели, кратковременное ухудшение видимости и похолодание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчасСнег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работыОбстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы

