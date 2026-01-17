https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-vypisali-ranennuyu-v-khorlakh-beremennuyu-zhenschinu-1152464127.html

В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину

В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину - РИА Новости Крым, 17.01.2026

В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину

Беременную женщину, которая была доставлена в Крым с ранениями после теракта в Хорлах Херсонской области, выписали из больницы. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Беременную женщину, которая была доставлена в Крым с ранениями после теракта в Хорлах Херсонской области, выписали из больницы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского минздрава.Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

