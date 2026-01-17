Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-vypisali-ranennuyu-v-khorlakh-beremennuyu-zhenschinu-1152464127.html
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
Беременную женщину, которая была доставлена в Крым с ранениями после теракта в Хорлах Херсонской области, выписали из больницы. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T11:56
2026-01-17T11:56
эксклюзивы риа новости крым
атака всу на село хорлы в херсонской области
крым
минздрав крыма
новости крыма
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_504ad64296b1090817eb1477b2750d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Беременную женщину, которая была доставлена в Крым с ранениями после теракта в Хорлах Херсонской области, выписали из больницы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского минздрава.Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260116/nad-chetyrmya-detmi-pogibshey-v-khorlakh-zhenschiny-oformili-opeku-1152453013.html
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_138:0:1578:1080_1920x0_80_0_0_d3489eca0447d7c4e1541e1fc2eb66bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на село хорлы в херсонской области, крым, минздрав крыма, новости крыма, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, херсонская область
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину

Пострадавшую при теракте в Хорлах беременную женщину выписали из больницы - минздрав

11:56 17.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Беременную женщину, которая была доставлена в Крым с ранениями после теракта в Хорлах Херсонской области, выписали из больницы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского минздрава.
"Пациентка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Выписана в удовлетворительном состоянии", - рассказали в пресс-службе.

Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.
Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Акция в память о погибших в результате атаки БПЛА в Херсонской области
Вчера, 17:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАтака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиКрымМинздрав КрымаНовости КрымаОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин поздравил артистов России с профессиональным праздником
13:44Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта
13:20В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
13:16В ДНР освободили Приволье
13:09Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
12:56Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
12:46Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас
12:38Проезд на Ай-Петри закрыт
12:28Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
12:07Армия России освободила Прилуки в Запорожской области
11:56В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
11:39В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе
11:34В Севастополе сгорел двухэтажный дом
11:28Владыка Лазарь: биография
11:02В Крыму скончался владыка Лазарь
10:53Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
10:39Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы
10:10Землетрясение произошло на Камчатке
09:54Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы
09:24Власти Ялты запросили дополнительные силы для борьбы со снегом
Лента новостейМолния