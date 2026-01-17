https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-vypisali-ranennuyu-v-khorlakh-beremennuyu-zhenschinu-1152464127.html
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
Беременную женщину, которая была доставлена в Крым с ранениями после теракта в Хорлах Херсонской области, выписали из больницы. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T11:56
2026-01-17T11:56
2026-01-17T11:56
эксклюзивы риа новости крым
атака всу на село хорлы в херсонской области
крым
минздрав крыма
новости крыма
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_504ad64296b1090817eb1477b2750d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Беременную женщину, которая была доставлена в Крым с ранениями после теракта в Хорлах Херсонской области, выписали из больницы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского минздрава.Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260116/nad-chetyrmya-detmi-pogibshey-v-khorlakh-zhenschiny-oformili-opeku-1152453013.html
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_138:0:1578:1080_1920x0_80_0_0_d3489eca0447d7c4e1541e1fc2eb66bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака всу на село хорлы в херсонской области, крым, минздрав крыма, новости крыма, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, херсонская область
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
Пострадавшую при теракте в Хорлах беременную женщину выписали из больницы - минздрав