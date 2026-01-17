https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-skonchalsya-vladyka-lazar-1152463313.html
В Крыму скончался владыка Лазарь
В Крыму скончался владыка Лазарь - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Крыму скончался владыка Лазарь
Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T11:02
2026-01-17T11:02
2026-01-17T11:06
крым
сергей аксенов
утраты
владыка лазарь
крымская митрополия
общество
православие
религия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов напомнил, что Лазарь более 30 лет возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем Крымскую митрополию."И эти годы стали временем расцвета православия на полуострове. Возрождены древние святыни, построены новые храмы, значительно выросло число прихожан, укрепился авторитет церкви в обществе", - отметил глава Крыма.Он выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря.
крым
крым, сергей аксенов, утраты, владыка лазарь, крымская митрополия, общество, православие, религия
В Крыму скончался владыка Лазарь
Ушел из жизни бывший глава Крымской митрополии Лазарь
11:02 17.01.2026 (обновлено: 11:06 17.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С большой скорбью воспринял известие о кончине Владыки Лазаря. Он был настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям", -написал глава региона в Telegram.
Аксенов напомнил, что Лазарь более 30 лет возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем Крымскую митрополию.
"И эти годы стали временем расцвета православия на полуострове. Возрождены древние святыни, построены новые храмы, значительно выросло число прихожан, укрепился авторитет церкви в обществе", - отметил глава Крыма.
Он выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря.
