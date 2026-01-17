Рейтинг@Mail.ru
В Крыму скончался владыка Лазарь - РИА Новости Крым, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-skonchalsya-vladyka-lazar-1152463313.html
В Крыму скончался владыка Лазарь
В Крыму скончался владыка Лазарь - РИА Новости Крым, 17.01.2026
В Крыму скончался владыка Лазарь
Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.01.2026
2026-01-17T11:02
2026-01-17T11:06
крым
сергей аксенов
утраты
владыка лазарь
крымская митрополия
общество
православие
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152463200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5fad8405fa725b6b4d102e6c62ef5987.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов напомнил, что Лазарь более 30 лет возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем Крымскую митрополию."И эти годы стали временем расцвета православия на полуострове. Возрождены древние святыни, построены новые храмы, значительно выросло число прихожан, укрепился авторитет церкви в обществе", - отметил глава Крыма.Он выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152463200_68:0:1207:854_1920x0_80_0_0_323c5806862e7cfb68f1800fc895869a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, утраты, владыка лазарь, крымская митрополия, общество, православие, религия
В Крыму скончался владыка Лазарь

Ушел из жизни бывший глава Крымской митрополии Лазарь

11:02 17.01.2026 (обновлено: 11:06 17.01.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВладыка Лазарь
Владыка Лазарь
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С большой скорбью воспринял известие о кончине Владыки Лазаря. Он был настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям", -написал глава региона в Telegram.
Аксенов напомнил, что Лазарь более 30 лет возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем Крымскую митрополию.
"И эти годы стали временем расцвета православия на полуострове. Возрождены древние святыни, построены новые храмы, значительно выросло число прихожан, укрепился авторитет церкви в обществе", - отметил глава Крыма.
Он выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымСергей АксеновУтратыВладыка ЛазарьКрымская митрополияОбществоПравославиеРелигия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин поздравил артистов России с профессиональным праздником
13:44Новости СВО: силы Киева истощаются по всей линии фронта
13:20В Крыму зафиксирован пиковый спрос на электричество – введут ли графики
13:16В ДНР освободили Приволье
13:09Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
12:56Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов HIMARS
12:46Новости Ялты: ситуация в регионе из-за снегопадов сейчас
12:38Проезд на Ай-Петри закрыт
12:28Радикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФ
12:07Армия России освободила Прилуки в Запорожской области
11:56В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
11:39В Крыму прощание с Владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе
11:34В Севастополе сгорел двухэтажный дом
11:28Владыка Лазарь: биография
11:02В Крыму скончался владыка Лазарь
10:53Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
10:39Снег в Симферополе перевел коммунальщиков на круглосуточный режим работы
10:10Землетрясение произошло на Камчатке
09:54Обстановка на перевалах и дорогах Крыма к утру субботы
09:24Власти Ялты запросили дополнительные силы для борьбы со снегом
Лента новостейМолния