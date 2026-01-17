https://crimea.ria.ru/20260117/v-krymu-skonchalsya-vladyka-lazar-1152463313.html

В Крыму скончался владыка Лазарь

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов напомнил, что Лазарь более 30 лет возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию, а затем Крымскую митрополию."И эти годы стали временем расцвета православия на полуострове. Возрождены древние святыни, построены новые храмы, значительно выросло число прихожан, укрепился авторитет церкви в обществе", - отметил глава Крыма.Он выразил соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

